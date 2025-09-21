Billie-Jean-King-Cup: Italien verteidigt Titel erfolgreich

Nach den Einzelsiegen von Elisabetta Cocciaretto und Jasmine Paolini im Finale des Billie-Jean-King-Cups 2025 gegen die USA steht fest: der Titel bleibt in Italien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hat für Italien den entscheidenden Punkt geholt

Diesmal ging es ohne Drama oder große Comebacks, wie zum Beispiel zum Auftakt gegen China. Da standen Elisabetta Cocciaretto und Jasmine Paolini jeweils knapp vor Niederlagen in ihren Einzelpartien – gegen die USA ließ die Titelverteidigerinnen indes Zweifel aufkommen. Cocciaretto startete mit einem souveränen 6:4 und 6:4 gegen Emma Navarro, Paolini legte danach noch einen drauf, besiegte im Spitzenduell Jessica Pegula mit 6:4 und 6:2.

Damit musste das Doppel gar nicht mehr gespielt werden, in dem Jahr Paolini mit Sara Errani eines der besten Paare der Welt bildet. Allerdings hätten die USA wohl mit Pegula und Taylor Townsend gekontert, ebenfalls ein Weltklasseduo. So gesehen, werden die Italienerinnen froh sein, dass der erneute Titelgewinn schon nach den ersten beiden Matches feststand.

Auch bei den Männern hat Italien ja gute Chancen, den wichtigsten Mannschaftswettbewerb zu gewinnen. Jannik Sinner und Co. gehen ab Mitte November in Bologna auf die Jagd nach ihrem dritten Davis-Cup-Championat in Folge. Viertelfinalgegner werden dabei die Österreicher sein.