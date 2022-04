Billie Jean King Cup live: Angelique Kerber vs. Elena Rybakina im Livestream und Liveticker

Angelique Kerber steht nach dem 0:2 am ersten Tag in Kasachstan gegen Elena Rybakina nun unter Zugzwang. Das Match gibt es live im Stream beim Tennis Channel und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 08:22 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber muss gegen Elena Rybakina gewinnen

Dsa hatte so gut ausgesehen für Angelique Kerber am ersten Tag des Treffens mit Kasachstan im Billie Jean King Cup. Kerber schien gegen Yulia Putintseva auf der sicheren Siegerstraße, verlor aber dann doch noch in drei Sätzen.

Nachdem Laura Siegemund gegen Elena Rybakina im Anschluss keinen Auftrag hatte, steht Kerber gegen ebenjene Rybakina nun unter Zugzwang. Sollte die deutsche Nummer eins verlieren, muss das Team von rainer Schüttler im Herbst gegen den Abstueg aus der Weltgruppe spielen.

Kerber gegen Rybakina - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelqiue Kerber und Elena Rybakina gibt es ab 10 Uhr live im Stream beim Tennis Channel.