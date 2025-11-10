Billie Jean King Cup: Niemeier ersetzt Maria

Verletzungsbedingter Wechsel bei den deutschen Tennis-Frauen: Tatjana Maria fällt für den Kampf um den Klassenerhalt des DTB-Teams im Billie Jean King Cup aus.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 19:58 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier wird Tatjana Maria ersetzen

Die 38-jährige wird von Rückenschmerzen ausgebremst. Als Ersatz hat sich Teamchef Rainer Schüttler für die Partien vom Freitag bis Sonntag in Ismaning für die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier entschieden.

"Sie war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Mannschaft und kennt die besonderen Situationen des Billie Jean King Cups", sagte Schüttler über die auf Weltranglisten-Rang 242 abgerutschte Dortmunderin: "Dazu ist Jule im Einzel- als auch im Doppel variabel einsetzbar. Das gibt uns noch mehr Möglichkeiten, wie wir an den Spieltagen aufstellen können."

Nur der Erste der Gruppe mit der Türkei und Belgien sichert sich das Recht, im kommenden Jahr um den Titel des Teamwettbewerbs mitzuspielen. Angeführt wird das Team von der aktuellen deutschen Nummer eins Eva Lys und der routinierten Laura Siegemund. Zudem stehen Debütantin Ella Seidel und Anna-Lena Friedsam im Aufgebot.