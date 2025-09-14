Billie Jean King-Cup: Paula Badosa feiert Comeback

Nach einem frustrierenden, verletzungsgeplagten Sommer wird Paula Badosa beim Billie Jean King-Cup wieder die Tennis-Bühne betreten.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 14:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Paula Badosa gibt ihr Comeback.

Die ehemalige Weltranglisten-Zweite hatte zuletzt in Wimbledon gespielt, wo sie in Runde eins gegen Lokalmatadorin Katie Boulter verlor.

Seitdem laborierte Badosa an einer hartnäckigen Rückenverletzung, die sie unter anderem auch die US Open verpassen ließ.

Dass sie nun beim Billie Jean King-Cup, der vom 16. bis zum 21. September im chinesischen Shenzhen stattfinden wird, wieder am Start sein wird, bestätigte die 27-Jährige in einer Reihe von Postings auf Social Media.

Mit dem spanischen Team trifft Badosa im Viertelfinale am 17. September auf die Ukraine. Titelverteidiger ist Italien.

Hier das Draw beim Billie Jean King-Cup