Billie Jean King Cup: Swiatek für Polen am Start, Mboko für Kanada

Mitte November geht es für einige Nationen um die Rückkehr in die Weltgruppe des Billie Jena King Cups. Und auch Iga Swiatek wird sich mal wieder für Polen versuchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 17:46 Uhr

Der Champion im Billie Jean King Cup 2025 ist mit Italien ja schon gekürt, Mitte November geht es aber für einige Nationen darum, sich im kommenden Jahr wieder in die Weltgruppe zu spielen. Deutschland etwa wird dies in Ismaning versuchen, mithelfen werden dabei Laura Siegemund oder auch Eva Lys. Gegen die Mannschaften aus Belgien und der Türkei.

Aber auch Polen möchte wieder rauf. Und nachdem Iga Swiatek ihre Zusage für einen Start gegeben hat, stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Die Polinnen spielen in Gorzow Wielkopolski in einer Dreier-Gruppe mit Rumänien und Neuseeland.

In Kanada setzt man unter anderem auf Victoria Mboko. Die Siegerin des 1000ers in Montreal hat seit ihrem Überraschungstriumph in der Heimat auf der WTA-Tour allerdings keinen einzigen Satz mehr gewinnen können. Kanada trifft in Monterrey auf die Gastgeberinnen aus Mexiko und die Däninnen, die mit Clara Tauson anreisen.

Die aktuell formstärkste Spielerin, die im Billie Jean King Cup annonciert ist, könnte aber Linda Noskova sein, zuletzt Finalistin in Peking. Noskova und ihre tschechischen Kolleginnen spielen in Varazdin gegen Kolumbien und die Kroatinnen, bei denen auch Donna Vekic im Team steht.

