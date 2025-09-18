Billie Jean King Cup: USA und Großbritannien komplettieren Halbfinale

Die USA und Großbritannien haben am Donnerstag beim Finalturnier des Billie Jean King Cup in Shenzhen das Halbfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 18:25 Uhr

© Getty Images Die USA setzten sich gegen Kasachstan durch

Die USA sind am Donnerstag mit viel Mühe ins Halbfinale des Billie-Jean-King-Cup-Finalturniers eingezogen. Das Team von Lindsay Davenport setzte sich gegen Kasachstan knapp mit 2:1 durch und hat damit weiterhin die Chance, den ersten Titel seit 2017 zu holen. Mit bislang 18 Erfolgen sind die USA der Rekordsieger des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Gegen Kasaschstan taten sich die USA lange Zeit schwer: Emma Navarro siegte im ersten Einzel des Tages gegen Yulia Putintseva erst nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 7:5, 2:6 und 7:6 (6), danach war Jessica Pegula gegen Elena Rybakina bei ihrer 4:6 und 1:6-Niederlage chancenlos. Das alles entscheidende Doppel gewann die Weltranglistensiebte an der Seite von Taylor Townsend gegen Rybakina/Putintseva dann aber mit 6:2 und 7:6 (1).

Raducanu und Osaka nicht dabei

Deutlich weniger Probleme hatte Großbritannien im letzten Viertelfinale gegen Japan. Zunächst brachte Sonay Kartal ihr Land durch einen 6:3 und 7:6 (4)-Sieg über Ena Shibahara in Führung, Katie Boulter machte anschließend durch einen 6:2 und 6:1-Sieg gegen Moyuka Uchijima bereits alles klar. Sowohl bei Großbritannien als auch bei Japan fehlte mit Emma Raducanu bzw. Naomi Osaka die beste Spielerin.

Großbritannien fordert in der Vorschlussrunde am Samstag nun die USA. Schon am Freitag kommt es in Shenzhen zwischen Titelverteidiger Italien und der Ukraine zum ersten Halbfinale.