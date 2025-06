Bitpanda führt deutsche Zverev-Festspiele auch in Halle fort

Die Festwochen für die deutschen Tennisfans mit Starspieler Alexander Zverev gehen in die nächste Runde. Durch das Co-Sponsoring beim ATP-Turnier in Halle ermöglicht Bitpanda nach München, Hamburg und Stuttgart auch den Start ihres Global Ambassadors beim 500er-Event in Westfalen, das vom 16. bis 22. Juni 2025 stattfindet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 12:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bitpanda ermöglicht mit Partnerschaften die Auftritte ihres Global Ambassadors Alexander Zverev bei den größten ATP-Turnieren in Deutschland.

Die Partnerschaft von Bitpanda mit Olympiasieger Alexander Zverev und den arriviertesten ATP-Turnieren in Deutschland hat sich bereits zu einer absoluten Erfolgstory für die deutschen Tennisfans entwickelt. Nachdem Europas führende Krypto-Plattform im vergangenen Herbst eine dreijährige Zusammenarbeit mit dem Hamburger bekanntgab, sorgt der Trading-Partner des 28-Jährigen nun auch für dessen bestmögliche Präsenz bei den größten ATP-Turnieren auf deutschem Boden.

Den Anfang machten die BMW Open by Bitpanda, bei denen sich der Weltranglisten-3. auf furiose Art und Weise zum Titelgewinn spielte. Auch bei den Bitpanda Open in Hamburg war der Lokalmatador auf einem guten Weg zu seinem zweiten Titelgewinn an der Alster, ehe er von einer Viruserkrankung gestoppt wurde. Nur denkbar knapp schrammte der 24-fache ATP-Titelträger bei den Boss Open in Stuttgart, bei denen Bitpanda als Premium Partner fungierte, im Endspiel gegen den US-Amerikaner Talyor Fritz an seinem ersten Titelgewinn auf Rasen vorbei.

Diesen möchte sich Zverev nun am besten in dieser Woche beim ATP-Turnier in Halle sichern, das von Bitpanda als Co-Sponsor unterstützt wird. Das Turnier in Halle bietet auf jeden Fall eine perfekte Vorbereitung für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon und hält für die deutschen Tennisfans eine weitere Gelegenheit bereit, das Aushängeschild des deutschen Tennissports erneut aus nächster Nähe verfolgen zu können. Der Weg zum Titel in Westfalen wird zwangsläufig über den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Südtirol führen, der die Meldeliste vor dem deutschen Davis-Cup-Spieler anführt und somit ein Traumgegner für das Finale am Sonntag wäre.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle