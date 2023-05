BJK-Cup: Die Finals des Teamwettbewerbs finden in Sevilla statt

Sevilla bekam den Zuschlag, was den Austragungsort der Finalrunde des Billie Jean King Cups 2023 betrifft.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 17:51 Uhr

© Getty Images Die Finalrunde des Billie Jean King Cups 2023 findet im spanischen Sevilla statt

Die Finals des Billie Jean King Cups werden 2023 in Sevilla stattfinden. Dies gab der Tennis-Weltverband ITF am Mittwoch bekannt. Das wichtigste Turnier für Nationalmannschaften im Frauentennis findet vom 7. bis 12. November statt.

Das deutsche Team von Kapitän Rainer Schüttler hatte sich im April mit einem 3:1-Sieg gegen Brasilien für die Finalrunde qualifiziert. Österreichs Damen scheiterten hingegen am haushohen Favoriten USA auswärts mit 0:4. Insgesamt gehen zwölf Teams an den Start. Eine Wildcard wurde an Polen um die Weltranglistenerste Iga Swiatek verliehen, Titelverteidiger ist die Schweiz.

In diesem Jahr feiert der Wettbewerb, benannt nach Tennislegende Billie Jean King, sein 60-jähriges Bestehen und kehrt erstmals seit 2008 für die Finalrunde nach Spanien zurück. Sevilla wird auch in den nächsten beiden Jahren Austragungsort der Finals sein.