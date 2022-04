BJK-Cup-Qualifikation: Deutschland - Kasachstan 0:1 - Angelique Kerber verliert erstes Einzel gegen Yulia Putintseva

Nach einer Dreisatz-Niederlage von Angelique Kerber im ersten Einzel der BJK-Cup-Qualifikationsbegegnung zwischen Deutschland und Kasachstan in Nur-Sultan steht die DTB-Auswahl bereits gehörig unter Druck.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 11:56 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber verliert in Nur-Sultan die Auftaktpartie im BJK-Cup-Qualifier gegen Yulia Putintseva in drei Sätzen

Angelique Kerber hat ihr Auftakteinzel beim Billie-Jean-King-Cup verloren, für die deutschen Tennisspielerinnen wird das Auswärtsspiel in Kasachstan zur erwartet hohen Hürde. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel unterlag auf Sand in Nur-Sultan der Weltranglisten-52. Yulia Putintseva 6:3, 3:6, 2:6.

Im zweiten Einzel der Qualifikation für die Finalrunde (8. bis 13. November) steht Laura Siegemund gegen die kasachische Nummer eins Jelena Rybakina bereits unter Druck. Am Samstag sind zwei weitere Einzel und ein Doppel angesetzt. Der Verlierer des Duells spielt gegen den Abstieg (11./12. November) aus der Gruppe der Topteams.

Schwaches Frühjahr für Kerber setzt sich fort

Nach zuvor zwei deutlichen Siegen 2019 (Indian Wells) und 2020 (Luxemburg) dominierte Kerber (34) auch den ersten Satz gegen Putintseva (27). Die gebürtige Russin steigerte sich jedoch, Kerber unterliefen dagegen immer mehr Fehler. Nach 1:56 Stunden verwandelte Putintseva ihren dritten Matchball.

Für Kerber setzt sich nach ihrer durch Corona beeinträchtigten Vorbereitung das schwache Frühjahr fort. Ihre einzigen beiden Saisonsiege gelangen ihr in Indian Wells, bei den Australian Open, in Katar und Miami war in der ersten Runde Schluss. Dabei braucht das deutsche Team seine Spitzenspielerin in Topform.

DTB-Team ohne Petkovic in Nur-Sultan

Siegemund hat zwar zuletzt im Doppel zwei Titel und Selbstvertrauen gesammelt, nach einer langen Knieverletzung fehlt ihr aber Spielpraxis, zudem gilt die Weltranglisten-19. Rybakina als starke Sandplatzspielerin. Nach der Absage von Andrea Petkovic stehen noch Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam im Aufgebot.

Deutschland hat den Mannschaftswettbewerb der Frauen, der früher Fed Cup hieß, zweimal gewonnen (1987 und 1992). Vor acht Jahren stand das Team zuletzt im Endspiel (1:3 in Tschechien), schon damals mit Kerber an Position eins. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Finalturnier der besten zwölf Mannschaften ausgetragen. In Prag schieden Kerber und Co. in der Gruppenphase aus.