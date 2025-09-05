Björn Borg gibt Update zu seiner Krebs-Erkrankung

In einem Interview gegenüber der Associated Press verkündete Björn Borg weitere Details zu seiner Prostata-Krebserkrankung, die er in seinen Memoiren bekanntgab. Immerhin scheint die Krankheit aktuell unter Kontrolle zu sein, weshalb es ihm den Umständen entsprechend gut gehe.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 10:50 Uhr

© Getty Images Nach Bekanntwerden seiner Prostatakrebs-Erkrankung gab Björn Borg nun leichte Entwarnung.

Weltweites Mitgefühl, nicht nur bei den Fans des gelben Filzballs, löste gestern die Mitteilung aus, dass die Tennis-Legende Björn Borg an Krebs erkrankt sei. In seinem Memoiren-Buch „Heartbeats“, an dem er mit seiner Frau Patricia zweieinhalb Jahre schrieb und das am 18. September in Großbritannien sowie am 23. September in den USA erscheinen soll, teilte der elffache Grand-Slam-Champion mit, dass bei ihm eine extrem aggressive Version von Prostatakrebs diagnostiziert wurde.

Immerhin gab der 69-Jährige in einem Video-Interview gegenüber der Associated Press etwas Entwarnung, da sich die Erkrankung nach einer Operation im Jahr 2024 aktuell unter Kontrolle befindet: „Im Moment habe ich nichts. Aber alle sechs Monate muss ich mich untersuchen lassen. Der ganze Prozess ist nicht angenehm. Aber mir geht es gut und fühle mich auch gut.“

In der Vergangenheit hatte sich Borg regelmäßig vorsorglich auf eine eventuellen Prostata-Erkrankung untersuchen lassen, jedoch lieferten die Tests früher immer negative Ergebnisse. Im September 2023, kurz vor dem Start des Laver Cups in Vancouver gab es jedoch eine beunruhigende Diagnose, weshalb die Ärzte ihm von der Reise nach Kanada abrieten. Dennoch ließ es sich der Schwede nicht nehmen, das Team Europa beim Team-Show-Event anzuführen. Im Februar 2024 folgte dann die Operation.

Als eine psychische Befreiung sieht Borg nun das Erscheinen seiner Memoiren, in denen er auch seinen Drogenkonsum und die Beziehungen zu seinen Eltern, zu Frauen und seinen Kindern thematisiert: „Ich habe schwierige Zeiten durchgemacht, aber dieses Buch ist eine Erleichterung für mich. Ich fühle mich so viel besser.“

Zudem zeigt er in dem Buch seinen immer noch ausgeprägten Sportsgeist auf: „Jetzt habe ich einen neuen Gegner: den Krebs – einen, den ich nicht kontrollieren kann. Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, nicht wahr?“