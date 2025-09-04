Björn Borg an Krebs erkrankt

Schwedischen Medienberichten zufolge soll Tennislegende Björn Borg an Prostatakrebs erkrankt sein. In seiner in zwei Wochen erscheinenden Autobiografie soll der Schwede selbst über die Erkrankung berichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 18:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Björn Borg beim Laver Cup

Am 18. September soll das Buch von Björn Borg und seiner Frau Patricia mit dem Titel „Heartbeats: A Memoir“ erscheinen. Das Werk soll unter Geheimhaltung veröffentlicht werden, Interviews gibt der 69-jährige Borg dazu nur sehr eingeschränkt.

Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" und die Boulevardzeitung “Expressen” berichten, soll auf der italienischen Amazon-Seite, die das Buch bewirbt, vom Kampf gegen den Krebs zu lesen gewesen sein. Borg selbst hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert.

Eine Karriere voller Erfolge

Björn Borg hat den Tennissport geprägt wie kaum ein anderer. Sechsmal triumphierte er bei den French Open, fünfmal in Serie auf dem Rasen von Wimbledon – insgesamt elf Grand-Slam-Titel unterstreichen seine außergewöhnliche Karriere. Seine Bilanz bei den Major-Turnieren (141:16) ist bis heute unerreicht. Niemand weist in der Open Era eine bessere Quote in Wimbledon (92,7 Prozent) oder in Fünf-Satz-Matches (88,9 Prozent) auf. Dreimal gewann Borg sogar einen Grand Slam, ohne dabei einen einzigen Satz abzugeben. Unangefochten ist auch sein Rekord von 41 Siegen in Folge in Wimbledon.

Die Saison 1981 sollte seine letzte große werden. Danach zog sich die schwedische Ikone immer häufiger zurück und erklärte 1983, im Alter von nur 26 Jahren, überraschend seinen Rücktritt. In den darauffolgenden Jahren versuchte er mehrfach ein Comeback, konnte jedoch nicht mehr an seine frühere Dominanz anknüpfen.

Insgesamt führte Borg die Weltrangliste 109 Wochen lang an und liegt damit auf Platz acht der ewigen Bestenliste.

2017 kehrte er im Rahmen des Laver Cups offiziell ins Tennisgeschehen zurück – als Kapitän von Team Europe. An seiner Seite stand kein Geringerer als sein einstiger Rivale John McEnroe, der Team World betreute. So flammte eine der größten Rivalitäten der Tennisgeschichte noch einmal neu auf.

In den letzten Jahren präsentierte sich Borg vor allem gelassen im privaten Umfeld. Zuletzt wurde er etwa auf Ibiza gesichtet, wo er gemeinsam mit Boris Becker und dessen Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro Tage am Strand verbrachte. Becker schrieb dazu: „Schöne Tage mit Freunden, die wie Familie sind.“