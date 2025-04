tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open by bitpanda: Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniel Altmaier treffen im Achtelfinale bei den BMW Open by bitpanda 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 17:20 Uhr

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale auf Daniel Altmaier

Nach seinem überzeugenden Auftakterfolg über Alexandre Muller trifft Alexander Zverev bei den BMW Open by bitpanda 2025 im Achtelfinale auf Landsmann Daniel Altmaier. Der Weltranglisten-68., der in München dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, setzte sich seinerseits in Runde eins gegen Chun-Hsin Tseng mit 7:6 (5) und 7:6 (5) durch.

Für Zverev, der in der bayrischen Landeshauptstadt seinen dritten Turniersieg anpeilt, ist es das vierte Aufeinandertreffen mit Altmaier. Der Weltranglistendritte führt im direkten Vergleich zwar mit 2:1, das bislang letzte Duell konnte aber Altmaier für sich entscheiden. Im Vorjahr siegte der 26-Jährige in Acapulco in drei Sätzen.

Zverev vs. Altmaier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier gibt es ab ca. 14 Uhr im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus München