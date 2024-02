ATP Acapulco: Alexander Zverev scheitert in Runde eins an Daniel Altmaier

Turnierfavorit Alexander Zverev ist beim ATP-Tour-500-Turnie in Acapulco schon in Runde eins ausgeschieden. Zverev unterlag Daniel Altmaier mit 3:6, 6:3 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 07:23 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev in Aktion

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Alexander Zverev, nach seinen bislang starken Auftritten 2024 in Acapulco nicht nur der Setzliste nach als Favorit gestartet, musste sich schon in Runde eins seinem Landsmann Daniel Altmaier geschlagen geben. Altmaier gewann mit 6:3, 3:6 und 6:3 und spielt in Runde zwei gegen Miomir Kecmanovic.

Das Aus von Zverev kommt umso überraschender, als dass Acapulco zu den Lieblingsstationen der deutschen Nummer eins auf der ATP-Tour zählt. Dazu kommt, dass Daniel Altmaier während der letzten Wochen nicht immer zu überzeugen wusste. Gegen Kecmanovic darf er sich aber durchaus Chancen auf einen Viertelfinalplatz ausrechnen.

Koepfer nun gegen Tiafoe

Am zweiten Spieltag des Hauptfeldes in Acapulco war der Erfolg Altmaiers die einzige Überraschung. Zuvor hatten sich schon Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Holger Rune und Frances Tiafoe mehr oder weniger sicher ihren Platz im Achtelfinale gesichert. Ebenfalls noch dabei ist Dominik Koepfer, der nun gegen Tiafoe ran muss.

Am Montag hatte es indes schon mindestens zwei Überraschungen gegeben: da mussten sich nämlich Taylor Fritz dem Italienern Matteo Arnaldi und Vorjahresfinalist Tommy Paul Jack Draper geschlagen geben.

