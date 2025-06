ATP Queen's: Holger Rune als stiller Jäger von Sinner und Alcaraz

Holger Rune gab heute beim ATP-500-Turnier in Queen’s ein starkes Signal. Er gilt seit Jahren schon als legitimer Konkurrent neben Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, stagniert aber seit geraumer Zeit. Auf Rasen soll endlich der Knoten platzen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 20:21 Uhr

Holger Rune

Rune auf Kurs

Holger Rune zeigte bei seinem 6-3, 6-4-Erfolg gegen Christopher O’Connell wieder einmal seine Grasscourt-Stärke. In nur 40 Minuten setzte er sich durch und dominierte das Match nahezu fehlerfrei, ohne einen einzigen Breakball abwehren zu müssen. Mit 79 % gewonnenen Punkten bei erstem Aufschlag lieferte er auf Höchstniveau. Rune bestätigte damit seine Position in der jungen Elite und nähert sich weiter dem Kreis der gefährlichsten Rasen-Kandidaten.

Mensiks erstes Rasenstatement

Auch Jakub Mensik präsentierte sich bei seinem Queen’s‐Debüt gegen Cameron Norrie in Spiellaune. Nach einem engen Tiebreak im ersten Satz (7-6 [8‑6]) und einem unerwartet klar verlorenen zweiten Durchgang (1-6) kämpfte er sich zurück. Am Ende sicherte er sich mit 6-1 den Sieg. Besonders auffällig: 20 Asse und eine massive Dominanz im Entscheidungssatz. Offensichtlich hat Mensik aus der misslichen Sand-Saison gelernt.

Dämpfer für Tiafoe

Frances Tiafoe hingegen erwischte heute einen schlechten Tag auf dem Queen’s-Rasen und musste sich gegen den britischen Lokalmatador Dan Evans mit 5-7, 2-6 geschlagen geben. Evans, seines Zeichens 35 Jahre alt und als Wildcard ins Turnier gestartet, lieferte ein nahezu fehlerfreies Match ab. Insbesondere sein Rückhand-Slice und die konstant treffsicheren Vorhände ließen Tiafoe zu praktisch keinem Zeitpunkt ins Spiel finden.

Alcaraz betritt die Bühne – Freundschaft trifft auf Feuerkraft

Spannend wird es morgen, wenn Carlos Alcaraz erstmals ins Geschehen eingreift. Der Gewinner von 2023 trifft in der Andy-Murray-Arena auf seinen guten Freund und Landsmann Alejandro Davidovich Fokina. Nach seinem fulminanten Sieg in Roland Garros und einer kurzen Auszeit auf Ibiza will Alcaraz seinen Rasenschwung aus dem Vorjahr bestätigen. Davidovich Fokina wird ihm mit seinem feurigen Spiel das Leben schwer zu machen versuchen. Ein explosives Match verspricht das Aufeinandertreffen also allemal zu werden.

