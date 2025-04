tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Das ist die Auslosung von Alexander Zverev

Alexander Zverev ist bei den BMW Open in München topgesetzt. Seit Samstagvormittag kennt der Deutsche seinen Weg zum möglichen dritten Titel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 13:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in München topgesetzt

Nach zuletzt enttäuschenden Wochen will Alexander Zverev bei den BMW Open in München in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Weltranglistenzweite, der den Start in die europäische Sandplatzsaison mit seiner Auftaktniederlage in Monte-Carlo verpatzte, ist in der bayerischen Landeshauptstadt topgesetzt und wird das ATP-500-Turnier demzufolge als Favorit in Angriff nehmen.

Am Samstag ging in München die Auslosung über die Bühne. Zverev trifft zum Auftakt auf den Franzosen Alexandre Muller, der zuletzt in Monte-Carlo in Runde zwei nur knapp an Daniil Medvedev scheiterte. Bei einem Erfolg über den den Weltranglisten-39, der im Februar in Rio de Janeiro im Finale stand, würde Zverev im Achtelfinale auf Landsmann Daniel Altmaier oder einen Qualifikanten bzw. Lucky Loser treffen. Ursprünglich hätte Altmaier in München zunächst gegen Alejandro Tabilo gespielt, der Chilene sagte seinen Start jedoch kurz nach der Auslosung ab.

Zverev im Viertelfinale gegen Mensik?

Altmaier präsentierte sich in Monte-Carlo in guter Verfassung und erreichte aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreichte. In einem möglichen Viertelfinale in München könnte es für Zverev gegen Miami-Champion Jakub Mensik gehen, der gegen Yannick Hanfmann eröffnet. Der Deutsche erhielt von Turnierdirektor Patrik Kühnen die dritte und letzte Wildcard.

Justin Engel, der ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattet wurde, landete in der oberen Hälfte und trifft in Runde eins auf Fabian Marozsan. Danach ginge es gegen Nicolas Jarry oder den an Position vier gesetzten Ugo Humbert. Eines der spektakulärsten Erstrundenmatches dürfte indes jenes zwischen Gael Monfils und Denis Shapovalov werden.

Struff erwischt hartes Los

In der unteren Hälfte ist nach der Absage von Taylor Fritz auf dem Papier dessen Landsmann Ben Shelton der Favorit auf den Finaleinzug. Der an Position zwei gesetzte US-Amerikaner eröffnet gegen einen Qualifikanten bzw. Lucky Loser und könnte es danach mit Roberto Bautista Agut zu tun bekommen.

Ein schweres Auftaktlos erwischte Titelverteidiger Jan-Lennard Struff, der zunächst gegen den an Position fünf gesetzten Francisco Cerundolo spielt. Die Nummer drei des Turniers, Felix Auger-Aliassime, landete ebenfalls in der unteren Hälfte und trifft in Runde eins auf Mariano Navone.

