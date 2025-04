tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Miami-Champion Mensik kommt, Fritz muss absagen

Mit Jakub Mensik wird nun auch einer der Shootingstars der Saison beim ATP-Saison bei den BMW Open 2025 aufschlagen. Zwei prominente Sieler mussten dagegen absagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 11:43 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik wird ab Montag in München aufschlagen

Die schlechte Nachricht zuerst: Wie zu befürchten war, werden Taylor Fritz und Hubert Hurkacz kommende Woche nicht bei den BMW Open by Bitpanda aufschlagen können. Beide werden aktuell von Verletzungen geplagt und konnten schon in Monte-Carlo nicht starten.

Dafür rücken nun Jakub Mensik und David Goffin in das Starterfeld nach. Mensik hat mit seinem Triumph in Miami ja vor wenigen Tagen groß aufgezeigt, sich dann ein paar Tage Ruhe gegönnt. Goffin ist ein alter Hase, auf Sand immer gefährlich - und hat in dieser Spielzeit ja auch schon Carlos Alcaraz besiegt.

Zverev und Berrettini in München

Angeführt wird das Tableau von Alexander Zverev, der beim MTTC Iphitos bereits zwei Mal den Titel holen konnte. Zverev möchte das Event natürlich dazu nutzen, um sein aktuelles Formtief zu überwinden. In Monte-Carlo gab es bereits im ersten Match die Niederlage gegen Matteo Berrettini. Auch der Italiener ist für einen Start in München avisiert.

Als Titelverteidiger geht Jan-Lennard Struff ins Rennen. Der Warsteiner konnte im vergangenen Jahr im Endspiel Taylor Fritz bezwingen. Und braucht nach sechs Niederlagen in Folge auch dringend ein Erfolgserlebnis.

