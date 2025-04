ATP Masters Monte-Carlo: Medvedev müht sich erneut - de Minaur wird es freuen

Daniil Medvedev musste auch in seinem zweiten Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo über die volle Distanz gehen. Jetzt wartet im Achtelfinale der Härtetest gegen Alex de Minaur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 20:50 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev geht in Monte-Carlo nichts leicht von der Hand

Daniil Medvedev fliegt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo 2025 nichts zu. Was auch am Russen selbst liegt. Denn wie schon in seinem ersten Match gegen Karen Khachanov versäumte es Medvedev, seine hart herausgespielten Chancen auch wirklich zu verwerten. Gegen Alexandre Müller etwa servierte der US-Open-Sieger von 2021 beim Stand von 5:4 im zweiten Satz schon auf den Einzug ins Achtelfinale. Musste dann aber doch noch eine Extra-Runde drehen, bevor das 7:6 (6), 5:7 und 6:2 feststand.

Die Spielzeit von knapp unter drei Stunden wird vor allem einen Mann freuen: Alex de Minaur. Gegen den muss Medvedev nämlich morgen im dritten Match auf dem Court des Princes ran. Der Australier hatte mit Tomas Machac zwar auch drei Sätze lang zu kämpfen, beendete sein Match aber schon mehrere Stunden vor Medvedev.

Alcaraz morgen gegen Altmaier

Für den Sieger der Partie zwischen Medvedev und de Minaur haben sich die Aussichten übrigens überraschenderweise deutlich gebessert: Denn eigentlich wäre im Viertelfinale Novak Djokovic zu erwarten gewesen. Der Serbe verlor aber gegen Alejandro Tablio mit 3:6 und 4:6. Tabilo wiederum muss nun gegen Grigor Dimitrov ran.

Etwas Mühe hatte auch Carlos Alcaraz. Der Spanier, in diesem Jahr an Position zwei gesetzt, feierte gegen Francisco Cerundolo seinen ersten Matchsieg im Fürstentum überhaupt. Alcaraz gewann mit 3:6, 6:0 und 6:1. Im Achtelfinale kommt es zum Treffen mit Daniel Altmaier. Der Deutsche verabschiedete Altmeister Richard Gasquet ebenfalls in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo