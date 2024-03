BOOM! HEAD bringt Update zur explosiven Schägerserie

Die erste Generation der BOOM Schlägerserie von HEAD hat vielen Tenniscracks schon große Freude gemacht. Mit der überarbeiteten BOOM 2024 Serie ist nun noch explosiverer Spaß garantiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 13:27 Uhr

© HEAD Die HEAD BOOM Serie ist im neuen Gewand da!

Gefühl, Stabilität - vor allem aber Spaß beim Tennisspielen. Dafür steht die BOOM Schlägerserie von HEAD, die sich schon mit der ersten Auflage zu einer der wichtigsten Modellserien von HEAD entwickelt hat. Jetzt gibt es das erste Update. Und das beinhaltet erstmals den Einsatz der Auxetic 2.0 Technologie, die eine optimale Verbindung zwischen SpielerIn und Schläger sorgt.

Die BOOM 2024-Linie erfreut sich aufgrund der leichten Spielbarkeit großer Beliebtheit. Mit der neuen Serie kommt eine neue Leichtigkeit ins Spiel. Man spielt sein bestes Tennis und denkt an nichts anderes, als das Spiel, zu genießen.

Botschafter für die BOOM Serie sind zum einen Coco Gauff, US-Open-Siegerin von 2020, und Lorenzo Musetti, der 2022 in Hamburg seinen bislnag größten Titel geholt hat. Alle Modelle der BOOM Serie gibt es in einer dunklen wie auch in einer hellen Version. Für erstere steht Musetti Pate, für letztere Coco Gauff.

Der HEAD BOOM Pro © HEAD Der HEAD BOOM MP © HEAD Der HEAD BOOM MP L Der HEAD BOOM Team Der HEAD BOOM Team L © HEAD Der HEAD BOOM JUNIOR Der HEAD BOOM Junior25 Das Tour Duffel Bag L von HEAD Das Tour Tote Bag 35L von HEAD Der Tour Backpack 30L von HEAD Das Tour Racket Bag L von HEAD Das Tour Racket Bag XL von HEAD Der HEAD BOOM MP Der HEAD BOOM MP L © HEAD Der HEAD BOOM TEAM L Der HEAD BOOM Junior © HEAD Der HEAD BOOM JUNIOR 25

Man wählt zunächst das Modell, dann die Farbe, je nach Spielstäke und Gusto. Die Palette für Erwachsene geht beim dunklen Farbmodell vom Boom Pro 2024 (Gewicht: 310g) über den Boom MP 2024 (295g), Boom MP L 2024 (270g), Boom TEAM (275g) bis zum Boom TEAM L (260g), für Kinder und Jugendliche Boom JUNIOR und Boom JUNIOR 25. Das helle Farbmodell geht von Boom MP, Boom MP L, Boom TEAM bis hin zu Boom JUNIOR und Boom JUNIOR 25.

Das Modell MP L ist neu in der Linie und aufgrund des geringeren Gewichts ideal für Damen und Juniors. Jugendliche können ihr Spiel innerhalb der Boom Linie ideal weiterentwickeln und je nach Leistungsentwicklung auf das nächste Modell wechseln.

Einfach auswählen und noch explosiveren Spaß beim Tennis haben.

Die Boom 2024 Serie ist ab sofort im Sportfachhandel erhältlich.