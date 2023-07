Boris Becker: Auf Stippvisite beim Großprojekt – oder beim Sorgenkind?

Boris Becker zeigt sich aktuell gerne wieder im Mittelpunkt. Auf Center Courts, in TV-Studios aber auch gerne in seiner neuen Wahlheimat Italien beim Dolce Vita. Nun war Becker aber wieder mal in Deutschland. Er schaute bei einem Großprojekt vorbei, dass noch etwas knirscht: Der Boris-Becker-Tennisakademie in Hochheim.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 00:08 Uhr

Es war einer der letzten großen Aufschläge von Boris Becker, bevor er in London ins Gefängnis musste: Der Spatenstich in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) im Jahr 2020 sollte der Beginn (s)einer gigantischen Akademie sein, die natürlich auch den Namen des dreifachen Wimbledonsiegers aus Leimen trägt.

Sein persönliches Schicksal danach ist bekannt – und tragisch. Auch der Autor dieser Zeilen hat sich in dem Podcast "Unser Boris" damit ausführlich beschäftigt. Die Akademie passte da im Jahr 2020 gut ins Bild, denn so richtig rund lief es lange nicht für das Großprojekt zwischen Frankfurt und Mainz. Pandemie, Rohstoffknappheit und Personalmangel. Dazu hat man sich mit dem Architekten überworfen und ausgetauscht.

Alexander Waske wird "Sportlicher Leiter"

Nun kümmert sich Mitgründer Daniel Köhler vornehmlich um das Projekt und letztes Wochenende überzeugte sich Boris Becker höchstpersönlich über den Stand der Dinge in Hochheim. Zumindest auf Instagram schien ihm zu gefallen, was er dort gesehen hat. Als Vorbild dienen die Akademien von Rafael Nadal auf Mallorca und Patrick Mouratoglou bei Nizza. Becker hat es nicht verlernt, große Brötchen zu backen.

Eröffnung für Anfang 2025 geplant

Ihm dabei helfen wird Alexander Waske. Der Ex-Profi und Davis-Cup-Spieler wird mit seiner Akademie auf die Anlage in Hochheim ziehen und als "Sportlicher Leiter" die Geschicke dort leiten. Dass Waske von der Rosenhöhe in Offenbach - dem Sitz des Hessischen Tennis-Verbands -. nach Hochheim wechselt, sorgte indes dort bei den Funktionären nicht nur für Begeisterung.

Anfang 2025 soll die Boris-Becker-Tennisakademie endlich in vollem Umfang an den Start gehen. In fast zwei Jahren kann allerdings noch viel passieren.

Niemand kann davon besser berichten als Boris Becker.