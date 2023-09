Boris Becker ist sicher: "Novak Djokovic ist kein Mensch"

Die Beziehung von Boris Becker und Novak Djokovic wird immer besonders bleiben. Doch ist es schon erwähnenswert, wie überschwängliche der Deutsche seinen Ex-Schützling lobt. Besonders nach dessen Triumph bei den US Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 18:29 Uhr

Boris Becker hat ohne Zweifel zur persönlichen Entwicklung von Novak Djokovic beigetragen. Mit Becker als Coach hat der Serbe stolze sechs Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Doch das ist nun auch schon wieder einige Zeit her. Dazwischen liegt auf Beckers Seite eine Gefängnisstrafe und bei Djokovic der Rücktritt von Roger Federer und eine neue Generation, die seinen Thron besteigen will. In einem exklusiven Interview mit der italienischen Zeitung "La Gazzetta dello Sport" spricht Becker über die Novak Djokovic im Jahr 2023 und was ihn noch immer so an seinem Ex-Schützling fasziniert.

Immer ein neuer Plan bei "Nole"

Becker erklärte: "Der Himmel ist die Grenze. Das heißt, es gibt keine Grenze. Es ist nicht menschlich, mit 36 Jahren so fit, hungrig und inspiriert zu sein. Wir sind alle neugierig, was er noch erreichen kann." Und Boris hat immer noch gute Drähte zu Djokovic und verrät: "Eine Woche vor dem Finale hatte er seine Entourage gebeten, diese T-Shirts zu drucken. Denn nur der Titel war sein Ziel, und er war sich sicher, dass er es erreichen würde."

Und auch über die Zukunft von "Nole" macht sich der jüngst Wimbledon-Champion aller Zeiten so seine Gedanke: "Ich denke, dass er sich jetzt auf die Slam-Turniere konzentrieren und sie nacheinander spielen wird, ohne an das Endziel zu denken. Die größte Qualität an ihm ist die Verwandlung. Er ist ein Grundlinien-Returner, und um Medvedev zu schlagen, ging er ans Netz, servierte und schlug einen Volley. Er hat immer einen Plan B, C, D... praktisch das ganze Alphabet. Was mir bei unserer Zusammenarbeit am meisten aufgefallen ist? Die Tatsache, dass er nie zufrieden war."