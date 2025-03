"Inside": Boris Becker plant Buch über seine Zeit im Gefängnis

Boris Becker geht wieder unter die Buchautoren. Nach zwei autobiografischen Büchern, einem über Kinder und einem über seine Wimbledon-Erfolge widmet er sich nun seiner Zeit im Gefängnis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2025, 09:43 Uhr

Inside - Gewinnen, Verlieren, Neu beginnen: So soll das neue Werk heißen, das am 20. September 2025 erscheinen soll.

Becker beschäftigt sich darin über seine Zeit im Gefängnis. Wegen Insolvenzstraftaten war er im April 2022 in Großbritannien zu 30 Monaten Haft verurteilt worden und wurde vom dreifachen Wimbledonsieger zum Häftling mit der Nummer A2923EV.

In seinem Buch will Becker über die Realität in einem der härtesten Gefängnisse Englands schreiben und über Resilienz. Ebenso über seine Fehler und seine im Knast erlernte Kunst des Stoizismus.

“Im vergangenen Jahr habe ich mir erlaubt, tief in eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens einzutauchen”, so Becker auf Instagram. Er sei mit Erinnerungen konfrontiert worden, die er lieber vergessen würde, und mit Albträumen, die ihn immer noch verfolgen. Mit Gefühlen, von denen er nicht wusste, ob er sie überleben würde. “Das Schreiben war mein Versuch, zu heilen und einen Weg zu finden, dem Ganzen einen Sinn zu geben.”

Bei wahrer Stärke gehe es nicht darum, etwas zu erreichen - vielmehr darum, wie man es aushalte, wenn man alles verliere, so Becker.

Das Buch erscheint auch in Großbritannien, dort am 25. September 2025.

Becker hat bereits vier Bücher veröffentlicht

Becker hat bereits drei Bücher in Deutschland veröffentlicht. Seine Tennis-Autobiografie Augenblick, verweile doch (2003), das Familienbuch Was Kinder stark macht (2007) und Das Leben ist kein Spiel (2013), in dem es um den Scheidungskrimi mit seiner Ex-Frau Barbara, Firmenpleiten und seine Skandale nach dem Tennis geht. In England erschien zudem das Buch Boris Becker's Wimbledon (2015).