Boris Becker schreibt Alexander Zverev: "Du wirst noch einen Grand Slam gewinnen”

Boris Becker fand nach der klaren Niederlage von Alexander Zverev im Endspiel der Australian Open motivierende Worte für den Weltranglistenzweiten. Dabei machte Becker deutlich, dass er weiterhin an den großen Wurf des gebürtigen Hamburgers glaubt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 20:05 Uhr

© Getty Images Boris Becker glaubt weiterhin an den großen Titel für Alexander Zverev.

Dass Boris Becker und Alexander Zverev eine besondere Beziehung pflegen, ist seit langer Zeit bekannt. Immer wieder wird daher über eine Zusammenarbeit spekuliert. Die Australian Open und die Auftritte des Weltranglistenzweiten verfolgte der sechsfache Grand-Slam-Sieger in seiner Funktion als TV-Experte von Deutschland aus.

Doch das hielt Boris Becker nicht davon ab, um sich nach der glatten Endspiel-Niederlage von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner an den aktuell besten deutschen Tennisprofi zu wenden. Über die Plattform Instagram wandte sich der ehemalige Coach von Novak Djokovic an den 27-Jährigen: “Du kannst stolz auf deine Leistung im gesamten Turnier sein. Heute war Jannik der bessere Spieler. Aber weiterhin an Dir arbeiten und Dich verbessern! Du wirst noch einen Grand Slam gewinnen.”

Jannik Sinner zu stark für Alexander Zverev

Damit brachte es Becker nachträglich auf den Punkt. Gegen den starken Jannik Sinner hätte an diesem Tag wohl auch kein anderer Spieler eine Chance gehabt. Zu stark spielte der Weltranglistenerste an diesem Tag auf. Trotzdem hinterließ die dritte Niederlage im dritten Grand-Slam-Endspiel Spuren bei Alexander Zverev.

Der gebürtige Hamburger sollte jedoch schnell Motivation aus den gezeigten Leistungen in Melbourne ziehen dürfen. Bereits in Paris startet dann ein erneuter Angriff auf die Krönung einer schon heute sehr erfolgreichen Karriere.