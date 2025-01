Boris Becker und der DTB: Eine Rückkehr ist aktuell nicht in Sicht

Boris Becker berichtete bei einem Medientermin über Gespräche mit dem Deutschen Tennisbund (DTB) über ein mögliches Engagement. Bisher scheiterten die Sondierungen jedoch an mangelnden zeitlichen Kapazitäten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 13:56 Uhr

© Getty Images Boris Becker führte Gespräche mit dem DTB.

Boris Becker nochmal beim DTB? Was viele Fans seit seinem Ausscheiden als Head of Men’s Tennis für nicht mehr möglich hielten, könnte eventuell doch noch passieren. Von August 2017 bis zum Ende des Jahres 2020 bekleidete Becker in seiner Funktion das Amt der Leitung des männlichen Spitzentennis in Deutschland.

Nach seiner Gefängnisstrafe gab Becker nur ein kurzes Comeback als Coach von Holger Rune. Der Däne beendete die Zusammenarbeit nach einigen Monaten, da der erfolgreichste deutsche Tennisspieler laut Aussage Runes nicht in dem erhofften Umfang zur Verfügung stehen konnte.

Boris Becker aktuell “zu beschäftigt”

Derselbe Grund ist für Boris Becker in ähnlicher Konstellation auch ein aktuelles Hindernis, um für den DTB wieder aktiv zu sein. Im Rahmen eines Medientermins ließ der 57-Jährige verlauten, aktuell beruflich „zu beschäftigt“ zu sein und daher keine Zeit für ein bezahltes Engagement beim deutsche Tennisdachverband wahrnehmen zu können.

Der Kontakt wird jedoch stets aufrecht gehalten. Becker selbst könne sich vor allem eine Rolle als Mentor auf der Tour sehr gut vorstellen. Auch als möglicher Kandidat im Team von Alexander Zverev wird Boris Becker regelmäßig gehandelt.