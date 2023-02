Boris Becker wieder auf dem roten Teppich

Im Rahmen der Berlinale hat Boris Becker eine Dokumentation vorgestellt, die kurz vor seinem Gang in das britische Gefängnis abgedreht worden ist. Bei dem Auftritt von Boris in der deutschen Hauptstadt für diesen Film wird schnell deutlich: Boris ist schon fast wieder der alte – im positiven wie negativen Sinn.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 00:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Es war sein erster öffentlicher Auftritt nach seiner Haftentlassung und Abschiebung aus England. Zwar hatte Boris Becker nach Gefängnis-Entlassung aus England und der Rückkehr nach Deutschland, ein TV-Interview gegeben und auch beim Davis Cup-Match der deutschen Mannschaft in Trier gegen die Schweiz war er zugegen – allerdings hat er sich noch nicht wieder dem allgemeinen Blitzlicht-Gewitter gestellt. Bis jetzt.

Bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin – kurz "Berlinale" – stellte sich der jüngste Wimbledonsieger aller Zeiten zum ersten Mal den Fotografen offiziell wieder auf einem roten Teppich. Anlass war eine Dokumentation von Regisseur Alex Gibney, die beide gemeinsam vorstellten, und die ausschließlich beim Streaming-Dienst Apple+ zu sehen sein wird. Man geht vom Start der Serie Ende April aus. Darin kommen unter anderem alte Weggefährten wie John McEnroe oder Ivan Lendl zu Wort, die sehr positiv über ihren ehemaligen Rivalen sprechen. In Berlin wirkte Boris erholt und anscheinend hat er die Zeit im Gefängnis gut verarbeitet. „Es fühlt sich gut an, wieder in Freiheit zu sein“, sagte Becker auf der Pressekonferenz.. „Habe ich Fehler gemacht? Natürlich. Aber nennen Sie mir jemanden, der keine Fehler gemacht hat. Der Unterschied: Meine Fehler werden sofort in der ganzen Welt berichtet.“

Die ehemalige Nummer 1 der Welt genoss sichtlich die Gunst der Fans und gab vor dem Kino ausgiebig Autogramme. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft scheint auf jeden Fall schon wieder sehr weit fortgeschritten, allerdings scheint die Reue auch nicht überproportional bei ihm vorhanden. Eher scheint es so, wie früher auf dem Tennisplatz – sein Leben wie ein Best-Of-Five-Match: Den vierten Satz hat er mehr als deutlich verloren, ein klares 0:6. Jetzt startet er aber in den fünften Satz und diesen eröffnet er natürlich höchstpersönlich: Aufschlag Becker!