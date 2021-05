Borna Coric nach Schulter-Operation auf dem Weg der Besserung

Borna Coric hat sich Anfang dieser Woche einer Schulteroperation unterzogen. Das gab der Kroate am Mittwoch über die sozialen Medien bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 20:20 Uhr

Ähnlich wie Stan Wawrinka war auch Borna Coric zum Start in die europäische Sandplatzsaion vor allem mit einem auffällig geworden: Seiner Abwesenheit. Seit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-500-Event von Rotterdam ist es still geworden um den Weltranglisten-30. Nun ist zumindest der Grund für das Fehlen des Kroaten geklärt: Wie Coric am Mittwoch bekanntgab, hat sich der 24-Jährige einer Schulteroperation unterzogen.

"Ich bin derzeit in New York, da ich gestern eine Operation an meiner rechten Schulter hatte", ist in einem Statement Corics auf Instagram zu lesen. Der Weltranglisten-30. habe bereits seit geraumer Zeit mit Schmerzen in der Schulter zu kämpfen gehabt, obwohl er eine breite Palette an Behandlungstechniken ausprobiert hätte.

Coric sucht "permanente Lösung"

So war für den aufstrebenden Kroaten schnell klar: "Es braucht eine permante Lösung: Nachdem mein Team und ich mit führenden Ärzten gesprochen hat, haben wir entschieden, dass eine Operation die beste Option ist", so Coric. Nun gäbe es zumindest erste positive Nachrichten: Die Operation ist dem 24-Jährigen zufolge "extrem gut" verlaufen. "Jetzt gilt es, an meiner Rückkehr zu arbeiten", so der Kroate.

Borna Coric rangiert aktuell auf Weltranglistenplatz 30, hat 2018 jedoch bereits an den Top-10 der Tenniswelt angeklopft. Damals spielte sich der Kroate auf Platz 12. In seiner noch jungen Laufbahn konnte Coric zudem zwei ATP-Titel einheimsen, zuletzt 2018 beim Rasen-Klassiker in Halle.