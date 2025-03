BOSS Open 2025: Auch Ben Shelton kommt nach Stuttgart

Die Tennisfans dürfen sich auf den nächsten spektakulären Spieler bei den BOSS OPEN 2025 freuen! Ben Shelton wird vom 7. bis 15. Juni beim ATP-Rasen-Highlight in Stuttgart aufschlagen. Der hochtalentierte US-Amerikaner mit aktueller Weltranglisten-Position zwölf ist nach Alexander Zverev (ATP-Rang 2) und Taylor Fritz (ATP-4) bereits der dritte Star aus dem Kreis der Top-15, der seinen Start auf dem Weissenhof zugesagt hat.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.03.2025, 11:57 Uhr

© Paul Zimmer Ben Shelton wird 2025 bei den BOSS Open in Stuttgart aufschlagen

Ben Shelton ist ein Spieler der jungen Tennis-Generation, dem alle Experten eine große Zukunft bescheinigen. Sein riesiges Talent ließ der Sohn des früheren US-Profis Bryan Shelton, der in seiner Karriere zwei ATP-Turniersiege gefeiert hat und als bestes Ranking Platz 55 vorweisen kann, erstmals bei den Australian Open 2023 in Melbourne aufblitzen, als er sensationell das Viertelfinale erreichte. Seine Stärke bei Grand-Slam-Turnieren unterstrich der Vorzeigeathlet noch im selben Jahr bei den US Open in New York, wo er sogar in die Runde der letzten Vier vorstieß. Dieses Kunststück gelang Shelton auch zu Beginn der laufenden Saison, als er in Melbourne mit dem Einzug ins Halbfinale erneut für Schlagzeilen sorgte.

In der Erfolgsbilanz des Linkshänders stehen mit Tokio 2023 auf Hartplatz und Houston 2024 auf Sand zudem zwei ATP-Turniersiege. Fehlt also nur noch ein Triumph auf Rasen, der Shelton bei den BOSS OPEN gelingen könnte, ist doch sein Spiel mit Aufschlägen jenseits von 230 Stundenkilometern wie geschaffen für den grünen Untergrund.

„Die BOSS OPEN sind das perfekte Turnier, um sich mit dem ganz speziellen Spiel auf Rasen wieder anzufreunden und mit Blickrichtung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon möglichst gut in Form zu kommen. Ich freue mich auf Stuttgart und komme mit dem Ziel auf den Weissenhof, möglichst viele Matches zu bestreiten“, erklärt Ben Shelton.

Turnierdirektor Edwin Weindorfer zeigt sich von der Startzusage des 22-Jährigen begeistert: „Wir begrüßen mit Ben Shelton einen der aufregendsten Spieler auf der ATP-Tour bei den BOSS OPEN, der sich mit seiner Power und seinem mitreißenden Spielstil beeindruckend entwickelt hat. Damit wird er auch die Tennisfans in Stuttgart begeistern.“

Mit Ben Shelton hat das Teilnehmerfeld weiteren hochkarätigen Zuwachs bekommen, nachdem bisher bereits die beiden deutschen Topspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, das US-Duo Taylor Fritz und Frances Tiafoe, der zweifache Stuttgart-Triumphator Matteo Berrettini (ITA/2019, 2022) sowie die Fanlieblinge Gael Monfils (FRA) und Nick Kyrgios (AUS) für die BOSS OPEN 2025 genannt haben.

Ben Shelton wird übrigens auch bei den Mallorca Championships aufschlagen, die vom 21. bis 28. Juni 2025 in Santa Ponça auf Rasen stattfinden und ebenfalls von der e|motion group veranstaltet werden.