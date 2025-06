BOSS Open 2025: Corentin Moutet holt sich Achtelfinal-Match gegen Alexander Zverev

Dagegen ist Gael Monfils zum Auftakt der BOSS Open 2025 an dem US-Amerikaner Alex Michelsen in drei Sätzen gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.06.2025, 21:36 Uhr

© Getty Images

Am Dienstag kam es bei den BOSS Open in Stuttgart nach dem starken Erfolg des erst 17-jährigen Justin Engel zu einem Match-Up zweier berüchtigter Heißsporne: Der Italiener Fabio Fognini und der Franzose Corentin Moutet - beide bekannt für ihre kurze Lunte, wenn es mal eng wird - spielten sich ein Achtelfinal-Ticket beim ATP-World-Tour-250-Turnier aus. Wenngleich die Aufgabe mit Alexander Zverev eine besondere zu werden scheint.

Zwar zeigte Fognini wie gewohnt temperamentvolles Tennis, geriet aber auf dem schnellen Rasen zunehmend unter Druck – besonders in den wichtigen Momenten. Denn Moutet hielt mit Tempo, Kampfstärke und hoher Spielvariabilität dagegen. Einen 1:3-Rückstand im dritten Satz konnte der 38-Jährige bei seinem letzten Antreten am Weißenhof nicht mehr aufholen. Am Ende setzte sich Moutet mit 6:4, 6:7 (3) und 6:3 durch. Gemessen am Handshake nach der Partie werden der Franzose und Fognini auch im zweiten Leben wohl nicht mehr die besten Freunde werden.

Ein anderer Franzose verabschiedete sich im letzten Match des Tages aus Baden-Württemberg: Gael Monfils musste sich trotz wie gewohnt großer Show dem US-Amerikaner Alex Michelsen geschlagen geben. Der an sieben gereihte US-Boy gewann nach 1:45 Stunden Spielzeit mit 6:4, 4:6, 6:3 und ist damit der nächste Gegner für eingangs erwähnten Justin Engel. Er darf gegen den drei Jahre älteren Profi aus Kalifornien nochmal sein Können unter Beweis stellen.

Das Einzel-Tableau in Stuttgart.