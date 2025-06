BOSS Open 2025: Engel siegt bei Rasen-Premiere, Hanfmann verliert

Youngster Justin Engel hat am Dienstag mit einem dramatischen Dreisatzsieg über James Duckworth das Achtelfinale der BOSS Open erreicht. Für Yannick Hanfmann setzte es hingegen das Aus.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 10.06.2025, 20:55 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel nahm seine Auftakthürde

Newcomer Justin Engel ist bei seinem Rasen-Debüt in die zweite Runde der BOSS Open in Stuttgart eingezogen. Der 17-Jährige, der vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet worden war, gewann in einem umkämpften Match gegen den Australier James Duckworth mit 4:6, 6:4 und 7:6 (5).

Gegen Duckworth kämpfte sich das Top-Talent nach einem verlorenen ersten Satz zurück und erzwang einen dritten Durchgang. Nachdem Engel zwei Matchbälle nicht nutzen konnte, wurde die Partie im Tiebreak entschieden, in dem er sich nach 2:30 Stunden durchsetzte. Engel hatte in Hamburg das erste Mal für Aufsehen gesorgt, als er sich gegen den deutschen Routinier Jan-Lennard Struff (Warstein) durchsetzte. In Stuttgart tritt er gemeinsam mit ihm auch im Doppel an.

Zuvor war Yannick Hanfmann als erster deutscher Spieler in Stuttgart ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Karlsruhe verpatzte seinen Rasenauftakt trotz eines guten Starts und unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics mit 5:7 und 4:6. Fucsovics trifft in der nächsten Runde auf Arthur Rinderknech, der sich gegen den an Position fünf gesetzten Denis Shapovalov überraschend mit 6:4, 2:6 und 6:0 behauptete. Mit Quentin Halys und Pierre-Hugues Herbert erreichten früh am Dienstag zwei weitere Franzosen das Achtelfinale.

Das Einzel-Tableau in Stuttgart