BOSS Open 2025: Vier US-Boys am Start - auch Tommy Paul kommt nach Stuttgart

Die US-Tennisstars haben in diesem Juni in Stuttgart etwas vor! Nach Taylor Fritz (ATP-Rang 4), Ben Shelton (15) und Frances Tiafoe (18) hat nun auch der aktuelle Weltranglisten-12. Tommy Paul grünes Licht für einen Start bei den BOSS OPEN vom 7. bis 15. Juni gegeben. Damit schlagen in diesem Jahr die derzeit vier besten Spieler aus den Vereinigten Staaten beim Rasen-Highlight auf der Anlage des TC Weissenhof auf.

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 17:08 Uhr

© Paul Zimmer Tommy Paul kommt 2025 wieder nach Stuttgart

Zusammen mit dem deutschen Lokalmatador Alexander Zverev stehen damit nun bereits fünf Tennis-Asse aus dem Kreis der Top 18 im ATP-Ranking auf der vorläufigen Nennliste der BOSS OPEN. Tommy Paul ist mit konstant guten Leistungen in Richtung Top-Ten „geklettert“. Von seinen vier ATP-Turniersiegen ragt der Triumph im Vorjahr beim Rasenturnier im Londoner Queen’s Club heraus. Dazu zog er 2024 in Wimbledon in das Viertelfinale ein – diese Erfolge stempeln den 27-Jährigen natürlich auch zu einem der Favoriten bei den mit 751.630 Euro dotierten BOSS OPEN in Stuttgart.

Auch in der laufenden Saison wurde Paul seinem Ruf als eifriger Punktesammler mehr als gerecht. Neben einem Viertelfinale bei den Australian Open in Melbourne, wo er sich in der Runde der letzten Acht Alexander Zverev geschlagen geben musste, erreichte der Rechtshänder in Adelaide, Dallas und Houston jeweils das Halbfinale. Mit den 1.000 ATP-Punkten, die Paul dafür erhalten hat, rangiert er in der Jahreswertung (Race to Turin) im Moment sogar um Platz zehn.

Paul ist für seine aggressiv gespielte Vorhand bekannt, dazu rückt er auch gerne zügig ans Netz auf. Tugenden, die für das Spiel auf grünem Untergrund gerade prädestiniert sind. „Ich mag das Spiel auf Rasen und freue mich daher schon sehr auf die BOSS OPEN. Ich möchte den Zuschauern in Stuttgart eine tolle Show bieten. Sie sollen sehen, dass ich Spaß auf dem Platz habe und es genießen, mir zuzuschauen“, kommt bei Paul auch der Unterhaltungswert nie zu kurz.

Neben Alexander Zverev sowie dem US-Quartett Tommy Paul, Taylor Fritz, Ben Shelton und Frances Tiafoe besticht das Teilnehmerfeld der BOSS OPEN 2025 mit weiteren klingenden Namen: So hat Deutschlands Nummer zwei und der Stuttgart-Finalist 2022 Jan-Lennard Struff sein Antreten in diesem Jahr auf dem Weissenhof ebenso bestätigt wie der zweifache Weissenhof-Triumphator Matteo Berrettini (ITA/2019, 2022) sowie die Fanlieblinge Gael Monfils (FRA) und Nick Kyrgios (AUS).

„Dass die derzeit vier besten Tennisspieler der USA in diesem Jahr geschlossen bei den BOSS OPEN antreten werden, wertet das Turnier zusätzlich auf und lässt zudem das Interesse am Rasenevent in Stuttgart im wichtigen US-Tennismarkt mit Sicherheit steigen. Wir erwarten noch weitere namhafte Zusagen, da der Nennschluss für die diesjährigen BOSS OPEN erst in mehr als vier Wochen erfolgt“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.