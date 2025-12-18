BOSS OPEN: Berrettini und Tiafoe kommen auch 2026 nach Stuttgart!

Die Tennisfans dürfen sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen! Mit Matteo Berrettini und Frances Tiafoe haben zwei der großen Publikumslieblinge der ATP-Tour ihren Start bei den BOSS OPEN von 6. bis 14. Juni 2026 bestätigt. Zusammen mit Titelverteidiger Taylor Fritz schlagen damit im kommenden Jahr drei Tennis-Asse in Stuttgart auf, die sich beim prestigeträchtigen Rasen-Highlight auf der Anlage des TC Weissenhof bereits in die Siegerliste eingetragen haben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 11:07 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Matteo Berrettini hat an Stuttgart beste Erinnerungen

Matteo Berrettini ist sogar das Kunststück gelungen, zweimal in Stuttgart zu triumphieren. 2019 setzte sich der Italiener im Endspiel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen durch. 2022 bezwang der Römer in einem hochklassigen Finalduell den zweifachen Wimbledon-Champion Andy Murray in drei Sätzen. 2024 war Berrettini bereits drauf und dran, seinen dritten Weissenhof-Titel zu holen, doch in einem packenden Endspiel musste er sich nach dem Gewinn des ersten Durchgangs dem Briten Jack Draper doch noch knapp geschlagen geben.



Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Matteo Berrettini ebenso wie Titelverteidiger Taylor Fritz als globaler Markenbotschafter des Turnier-Titelsponsors BOSS auftritt, fliegen ihm in Stuttgart die Fanherzen zu. Der 29-Jährige begeistert das Publikum nicht nur mit seinem „krachenden“ Aufschlag und einer starken Vorhand, sondern auch mit seinem sympathischen Auftreten außerhalb des Tennisplatzes.



„Stuttgart ist ein großartiges Turnier, das ich schon zweimal gewinnen konnte. Meine Erinnerungen an diese Erfolge sind immer noch sehr präsent, daher werde ich alles versuchen, um daran anschließen zu können. Die BOSS OPEN haben eine besondere Bedeutung für mich, daher freue ich mich, im kommenden Jahr nach Stuttgart zurückzukehren“, betont Berrettini, der nach 2024 auch in diesem Jahr dem siegreichen italienischen Davis-Cup-Team angehört hat. Wie in Stuttgart hat der zehnfache ATP-Turniersieger im Londoner Queen’s Club ebenfalls zwei Rasentitel erobert (2021, 2022).



Wie Matteo Berrettini ist auch Frances Tiafoe für sein spektakuläres Tennis und seine emotionale Nähe zum Publikum bekannt. 2023 jubelte der US-Amerikaner über den Titelgewinn bei den BOSS OPEN, den er sich in einem dramatischen Endspiel gegen Lokalmatador Jan-Lennard Struff sicherte. Der extrovertierte „Big Foe“ ist immer für einen Zauberschlag oder ein spontanes Abklatschen mit den Fans zu haben.

Die BOSS OPEN hat er nicht erst mit dem Turniersieg vor zweieinhalb Jahren in sein Herz geschlossen: „Jeder ist hier supernett zu mir, das Publikum ist eines der respektvollsten überhaupt. Das Ambiente auf dem Weissenhof ist großartig, und dazu gibt es bei BOSS extrem coole Mode“, erklärt Tiafoe, warum er sich im „Ländle“ wie zu Hause fühlt.



Nachdem bereits im September die beiden US-Stars Taylor Fritz und Tommy Paul sowie der deutsche Lokalmatador Jan-Lennard Struff ihren Start bei den BOSS OPEN bestätigt haben, hat das Teilnehmerfeld für 2026 mit Matteo Berrettini und Frances Tiafoe weiteren prominenten Zuwachs bekommen.



„Mit den Startzusagen der drei Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini, Taylor Fritz und Frances Tiafoe sowie von Jan-Lennard Struff und Tommy Paul dürfen sich die Fans bei den BOSS OPEN 2026 einmal mehr auf ein Tennis-Highlight der Superlative freuen. Diese Meldungen sind der beste Beweis für die große Bedeutung des Turniers am Beginn der Rasensaison“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.