BOSS OPEN: Dein Aufschlag fürs Finale 2026 – mit gebrauchten Tennisbällen!

Renewaball und die BOSS OPEN starten eine nachhaltige Ballaktion – recycle deine Tennisbälle und gewinne Finaltickets für die BOSS OPEN 2026!

von Pressemeldung

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 13:20 Uhr

© BOSS OPEN Gewinne Finaltickets für die BOSS OPEN 2026!

Zum ersten Mal in der Geschichte des Rasen-Highlights in Stuttgart werden die gespielten Tennisbälle des Turniers einem Recyclingkreislauf zugeführt. Gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Renewaball haben die BOSS OPEN eine Sammelaktion ins Leben gerufen – für mehr Nachhaltigkeit im Tennissport.

Ein Teil der gespielten Turnierbälle wird zunächst dem Clubeigner TC Weissenhof gespendet, damit sie dort weiter zum Einsatz kommen und ihr „zweites Leben“ im Verein erhalten. Anschließend übernimmt Renewaball das Recycling – und macht daraus neue, umweltfreundliche Tennisbälle.

Die Kooperation legt neben vielen weiteren Aktionen den Fokus auf die Nachhaltigkeitsthematik im Rahmen der BOSS OPEN. Unter dem Titel „The Green Centre Court®“ werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit gebündelt. Ganz im Sinne der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen wird ein klares Zeichen entsprechend SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz hinsichtlich Ressourcenschonung und gelebter Kreislaufwirtschaft im Profi- wie im Amateursport gesetzt.

Auch können alle BOSS OPEN-Besucher aktiv zum Recycling beitragen – und gewinnen: Wer alte Tennisbälle mitbringt, kann diese ganz einfach in einem der Renewaball-Sammelbehälter vor Ort entsorgen – entweder an der Tageskasse am Haupteingang oder am HEAD-Stand auf dem Turniergelände.

Und das Beste: Über den QR-Code direkt auf den Behältern lässt sich am Gewinnspiel teilnehmen. Damit wird nicht nur ein nachhaltiger Beitrag für die Umwelt geleistet, sondern besteht auch die Chance auf attraktive Preise wie Tickets für die Finalspiele der BOSS OPEN am 14. Juni 2026 sowie ein Racket, eine Tasche und ein Rucksack von HEAD.

Über Renewaball – Innovation trifft Nachhaltigkeit



Das niederländische Start-up Renewaball hat ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, um Tennisbälle nachhaltig zu recyceln. Durch die präzise Trennung von Gummi und Filz gelingt es erstmals, die in den gebrauchten Bällen enthaltenen Rohstoffe wiederzuverwerten – ein Meilenstein im Sportrecycling.

Im Recyclingprozess werden die Bälle entfilzt, der Kautschuk zerkleinert und anschließend für die Herstellung neuer Tennis- und Padelbälle genutzt. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Materialien wie 100 % Schafwolle aus Europa zum Einsatz.

Renewaball hat ein vollständiges Kreislaufsystem etabliert. Die neuen Bälle bestehen zu rund 25 % aus recyceltem Material und verursachen dabei etwa 29 % weniger CO₂-Emissionen als herkömmlich produzierte Bälle.

Diese nachhaltige Qualität überzeugt auch international: Sowohl die International Tennis Federation (ITF) als auch der Padel-Weltverband haben die Bälle offiziell zertifiziert. Für sein umfassendes ökologisches und soziales Engagement wurde Renewaball zudem mit der renommierten B Corp-Zertifizierung ausgezeichnet.