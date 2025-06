BOSS OPEN: Fritz und Shelton weiter - Erfolgreicher Tag für Amerikaner

Guter Tag für die US-Amerikaner bei den BOSS OPEN in Stuttgart. Sowohl Ben Shelton als auch Taylor Fritz stehen im Viertelfinale.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 18:36 Uhr

© Paul Zimmer Taylor Fritz am Mittwoch bei den BOSS OPEN 2025

Der an Nummer drei gesetzte Shelton setzte sich in seiner Achtelfinal-Partie gegen den französischen Routinier Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (4) und 7:5 durch. Der 22-jährige US-Amerikaner, der zuletzt in Roland Garros groß aufspielte und erst im Achtelfinale dem späteren Turniersieger Carlos Alcaraz unterlag, steht derzeit mit Rang 12 auf seinem persönlichen Career High.

Im Viertelfinale wartet Shelton auf den Sieger des Matches zwischen Lokalamatador Jan-Lennard Struff und dem Tschechen Jiri Lehecka.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Sheltons Landsmann Taylor Fritz, der in Stuttgart auf Position zwei gesetzt ist. Der 27-Jährige, der bislang auf eine eher durchwachsene erste Saisonhälfte zurückblickt und zuletzt immer wieder Probleme mit der Bauchmuskulatur hatte, behielt gegen den Franzosen Quentin Halys mit 6:3 und 7:6 (6) die Oberhand.

Fritz trifft im Viertelfinale auf den Ungarn Marton Fucsovics, der Arthur Rinderknech mit 7:6 (4) und 6:3 bezwang.

Der topgesetzte Alexander Zverev wird erst am Donnerstag bei den BOSS OPEN ins Turniergeschehen eingreifen. Gegner ist der trickreiche Franzose Corentin Moutet.

