BOSS Open: Kann Alexander Zverev in Stuttgart Frust abbauen?

Keine Zeit zum Verschnaufen: Die Rasensaison schließt wie immer unmittelbar an Roland-Garros an. Und in Stuttgart freut man sich endlich mal wieder auf Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.06.2025, 07:52 Uhr

© Getty Images Auf Rasen wartet Alexander Zverev noch auf seinen ersten Turniersieg

Alexander Zverev hat sich aus Paris ja mit den Worten verabschiedet, dass er nun erstmal keine große Lust auf den Tennissport habe und die nächsten Tage beim Golfen verbringen werde. Das trifft sich insofern gut, als dass Zverev ja in der kommenden Woche bei den BOSS Open in Stuttgart antreten wird. Endlich mal wieder, ist man geneigt zu sagen. Denn in der jüngeren Vergangenheit war Zverev ja stets mindestens bis ins Halbfinale der French Open eingezogen, hatte danach eine dringend nötige Auszeit genommen.

Uns so kommt es, dass die Stichprobe von Rasenmatches für Alexander Zverev in Stuttgart erstaunlich klein ist. Sie beläuft sich nur auf drei Matches: 2015 gewann er zum Auftakt gegen Mate Pavic, musste sich danach Viktor Troicki geschlagen geben. Vier Jahre später gab es eine knappe Niederlage gegen Dustin Brown.

Zverev in Stuttgart mit Freilos

In diesem Jahr hat Zverev zwei Tage mehr zur Vorbereitung auf das Traditionsturnier beim TC Weissenhof. Und vor Dienstag wird er ganz sicher nicht an die Reihe kommen, im Zweifel könnte er sogar erst am Donnerstag einsteigen, schließlich wird ja mit einem 28er-Raster gespielt, in dem die vier Topgesetzten in Runde eins ein Freilos bekommen. Neben Zverev sind dies in Stuttgart aktuell Taylor Fritz, Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime.

Neben dem Abbau des Paris-Frusts könnte Stuttgart ja noch etwas für Alexander Zverev bringen: den allerersten Titel auf Rasen. Unter allen anderen Umständen (Sand, Hartplatz, Halle) hat der mittlerweile 28-Jährige ja schon mindestens ein Turnier gewonnen, der Rasen fehlt ihm noch. Am nächsten war Zverev in HalleWestfalen dran: 2016 verlor er allerdings das Endspiel gegen Florian Mayer, ein Jahr später stand Rekord-Champion Roger Federer im Finale im Weg.