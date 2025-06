BOSS OPEN live: Alexander Zverev vs. Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seiner ersten Partie der BOSS OPEN in Stuttgart auf Corentin Moutet. Das Match gibt es ab 15:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 09:48 Uhr

Alexander Zverev steigt in Stuttgart gegen Corentin Moutet in das Turnier ein.

Neues Spiel, neues Glück für Alexander Zverev? Nach Paris steigt der Weltranglistendritte beim ATP 250er-Turnier in Stuttgart ein und eröffnet damit auch für sich persönlich die Rasensaison. Gegner ist Corentin Moutet, der in der ersten Runde Fabio Fognini aus dem Turnier nehmen konnte.

Da beide Kontrahenten nur zwei Jahre auseinander liegen, ist es kaum zu glauben: das heutige Duell ist die erste Begegnung der beiden Spieler auf der Tour. Moutet dürfte darauf setzen, dass Alexander Zverev erst heute auf diesem Untergrund sein erstes Match bestreitet.

Zverev vs. Moutet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Corentin Moutet gibt es ab ca. 15:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart