BOSS OPEN live: Jan-Lennard Struff vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des BOSS OPEN in Stuttgart auf Jiri Lehecka. Das Match gibt es ab 17:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 18:45 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff bekommt es mit Jiri Lehecka zu tun.

Nach seinem Auftakterfolg über Matteo Arnaldi bekommt es Jan-Lennard Struff heute mit Jiri Lehecka zu tun.

Der 23-jährige Tscheche führt im Head-to-Head mit dem Deutschen mit 1:0. Die bisher einzige Begegnung zwischen den beiden fand in Roland Garros 2023 statt. Lehecka gewann damals in fünf Sätzen.

Struff vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Jiri Lehecka gibt es ab ca. 17:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart