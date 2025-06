BOSS OPEN live: Justin Engel vs. Alex Michelsen im TV, Livestream und Liveticker

Justin Engel trifft in der zweiten Runde der BOSS OPEN in Stuttgart auf Alex Michelsen. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 12:26 Uhr

© Jürgen Hasenkopf/Getty Images Justin Engel und Alex Michelsen spielen um den Viertelfinaleinzug in Stuttgart.

Nach seinem sensationellen Sieg gegen James Duckworth geht es für Justin Engel in der zweiten Runde von Stuttgart gegen Alex Michelsen weiter. Der US-Boy siegte in der ersten Runde gegen Altmeister Gael Monfils und möchte gegen den 17-Jährigen Deutschen nun seinen guten Start in die Rasensaison ausbauen.

Ein Head-to-Head liegt zwischen den beiden Kontrahenten noch nicht vor. Der 17-Jährige aus Nürnberg misst sich erstmals mit dem drei Jahre älteren Michelsen auf dem Court.

Engel vs. Michelsen - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Justin Engel und Alex Michelsen gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

