BOSS OPEN: Struff muss sich Lehecka beugen

Für Jan-Lennard Struff war bei den BOSS OPEN in Stuttgart im Achtelfinale Endstation. Der Deutsche unterlag Jiri Lehecka mit 4:6 und 5:7.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 18:44 Uhr

© Getty Images Für Jan-Lennard Struff war bei den BOSS OPEN im Achtelfinale Endstation

Struff, der als Nummer 103 der Welt derzeit außerhalb der Top 100 rangiert, sah sich in seinen ersten beiden Aufschlagspielen jeweils mit Breakchancen konfrontiert, behielt jedoch die Nerven. Wenig später kam der 35-jährige Deutsche, der bei den BOSS OPEN dank einer Wildcard am Start war, seinerseits zu zwei Breakchancen, die der Tscheche jedoch ebenfalls parieren konnte.

Die Vorentscheidung im ersten Satz fiel schließlich im fünften Game, in dem Struff dem Tschechen mit zwei Doppelfehlern und einem leichten Vorhandfehler das Break quasi am Silbertablett präsentierte. Lehecka ließ in der Folge bei eigenem Aufschlag relativ wenig anbrennen und servierte nach 43 Minuten zum 6:4 aus.

Im zweiten Satz gaben sich die Aufschläger zunächst kaum eine Blöße, ehe es wieder Lehecka war, der sich als erster Breakchancen erspielte. Struff blieb jedoch konzentriert und stellte auf 4:3. Da sich auch Lehecka bei eigenem Service immer wieder aus leicht brenzligen Situationen befreien konnte, schien alles auf ein Tiebreak hinauszulaufen. Doch der Tscheche schaltete noch einmal einen Gang höher und holte sich mit druckvollen Returns das vorentscheidende Break zum 6:5. Ein Zu-Null-Aufschlagspiel später war das Aus von Jan-Lennard Struff bei den BOSS OPEN besiegelt.

Nächster Gegner von Lehecka wird Ben Shelton sein. Der US-Amerikaner setzte sich in seinem Achtelfinale gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (4) und 7:5 durch.

Mit Justin Engel und Alexander Zverev sind noch zwei Deutsche im Turnier vertreten. Beide absolvieren ihre Achtelfinal-Matches am Donnerstag.

Hier das Einzel-Tableau bei den BOSS OPEN in Stuttgart