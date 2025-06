BOSS Open: Super-Talent Justin Engel feiert seine Stuttgart-Premiere

Das Training auf den Rasenplätzen des TC Weissenhof ist im vollen Gange, die letzten Handgriffe auf dem in neuem Glanz erstrahlenden Turniergelände werden gerade gemacht: Für die BOSS OPEN 2025 in Stuttgart ist alles angerichtet! Das mit 751.630 Euro dotierte ATP-Highlight startet am morgigen Samstag mit der ersten Runde der Qualifikation – und das bei FREIEM EINTRITT!

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.06.2025, 19:07 Uhr

© BOSS Open Hier geht es ab morgen rund: bei den BOSS Open 2025

Die große, deutsche Nachwuchshoffnung Justin Engel bereitet sich bereits seit Donnerstag auf seine Premiere bei den BOSS OPEN vor. Der 17-Jährige hat von Turnierdirektor Edwin Weindorfer ebenso wie der Warsteiner Jan-Lennard Struff und der italienische Stuttgart-Triumphator 2013, Fabio Fognini, eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten. Engel hat zuletzt mit dem sensationellen Vorstoß ins Achtelfinale beim ATP-500-Turnier in Hamburg sein Talent nachdrücklich unter Beweis gestellt.

Vor einem Jahr noch auf Position 881 zu finden, hat sich Engel in der Weltrangliste bis auf Platz 284 nach vorne gespielt. „Justin Engel ist ein großes Versprechen für die Zukunft im deutschen Tennis. Wir wollen ihn mit der Vergabe einer Hauptfeld-Wildcard auf seinem Weg nach oben unterstützen. Wir sind überzeugt davon, dass er in Stuttgart weitere wertvolle Erfahrungen sammeln wird“, erklärt Turnierdirektor Weindorfer.

Neben Justin Engel hat auch Ben Shelton bereits das Training auf den Rasenplätzen auf dem Weissenhof aufgenommen. Der US-Amerikaner suchte am Donnerstagabend mit einem Besuch des Nations-League-Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich eine kurze Ablenkung beim Fußball und sah beim 5:4-Erfolg von Lamine Yamal und Co. gleich neun Volltreffer!

Die BOSS OPEN starten am morgigen Samstag um 11.00 Uhr bei FREIEM EINTRITT mit acht Partien der ersten Qualifikationsrunde. Wenn sich eine Stunde davor die Eingangstore am Weissenhof öffnen, warten auf die Tennisfans zahlreiche Neuerungen. „So haben wir in diesem Jahr den Eingangsbereich großzügiger gestaltet und auf dem kompletten Turniergelände Kunstrasen anstatt Teppich verlegt, den wir auch in den kommenden Jahren wieder verwenden können. Sehr erfreulich ist auch, dass wir aufgrund der großen Nachfrage den VIP-Club größer gestalten konnten“, fasst Weindorfer einige der Neuerungen zusammen.