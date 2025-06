BOSS OPEN: Taylor Fritz löst erstes Finalticket in Stuttgart

Taylor Fritz hat bei den BOSS OPEN in Stuttgart als erster Spieler das Endspiel erreicht. Der US-Amerikaner schlug Felix Auger-Aliassime im Halbfinale in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 13:44 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Taylor Fritz zog ins Finale ein

Der erste Finalist der BOSS OPEN heißt Taylor Fritz. Der an Position zwei gesetzte US-Amerikaner gewann seine Halbfinalpartie gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime am Samstag mit 6:4 und 7:6 (5) und greift am Sonntag damit nach seinem ersten Titel im Kalenderjahr 2025.

Fritz ließ gegen Auger-Aliassime bei eigenem Aufschlag nichts zu und wusste in seinen Returnspielen immer wieder Nadelstiche zu setzen. Im ersten Satz gelang dem 27-Jährigen im zehnten Game das entscheidende Break zum 6:4, im zweiten Durchgang setzte sich Fritz verdientermaßen im Tiebreak durch.

Durch seinen Erfolg über Auger-Aliassime, der im Viertelfinale gegen den deutschen Youngster Justin Engel gewonnen hatte, wird Fritz in der Weltrangliste an Novak Djokovic vorbeiziehen und sich auf Position vier verbessern. Im Finale von Stuttgart bekommt er es mit Alexander Zverev oder Ben Shelton zu tun.

