BOSS OPEN 2025: Taylor Fritz verbindet Stuttgart mit Roger Federer

Taylor Fritz erzählte nach seinem Sieg gegen Quentin Halys bei den BOSS OPEN von einer ganz besonderen Erinnerung an Roger Federer, die der US-Amerikaner mit dem Stuttgarter 250er-Turnier verbindet.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 18:10 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz verbindet mit dem Stuttgarter Weissenhof ein Duell mit Roger Federer.

Für Taylor Fritz war der Start in die Woche von Stuttgart zufriedenstellend. Als zweitgesetzter Spieler durfte sich der US-Amerikaner über ein Freilos in der ersten Runde freuen. So kam der 27-Jährige erst am Mittwoch gegen Quentin Halys zu seinem ersten Einsatz bei den BOSS OPEN und startete damit in die Rasensaison.

Doch nach seinem 6:3, 7:6(3) gegen den Franzosen beschäftigte sich Taylor Fritz lieber mit den Erinnerungen an das Turnier in Stuttgart. Im Jahr 2016 schlug Fritz erstmals am Weissenhof auf. Nach einem Sieg gegen Fabrice Martin, wartete in der zweiten Runde Roger Federer auf den damals 65. der Weltrangliste.

Fritz unterlag Federer in drei Sätzen

„Das ist fast zehn Jahre her, das lässt mich wirklich alt fühlen“, scherzte Fritz über die damalige Dreisatzniederlage gegen den Maestro. „Ich kann mich wirklich noch sehr gut an das Match erinnern. Es ist daher sehr schön, dass ich wieder hier bin." Nach dem Match trafen Fritz und Federer nur noch bei den Australian Open 2019 ein weiteres Mal aufeinander. Wieder siegte Federer.

Zum fünften Mal ist Taylor Fritz im Stuttgart am Start. Bisher steht der Viertelfinaleinzug aus dem Jahr 2023 als bestes Turnierergebnis in den Büchern. Gegner war vor zwei Jahren Marton Fucsovics, der auch am Freitag in der Runde der letzten acht Spieler erneut zum Duell bitten wird. Eine gute Gelegenheit für eine Revanche. Und neue bleibende Erinnerungen in Stuttgart.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart