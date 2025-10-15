Botic van de Zandschulp: Neuer Coach, gleiche Vorliebe

Botic van de Zandschulp spielte am Dienstag beim ATP-Turnier in Brüssel gegen Joao Fonseca seine Erfahrung aus. Im On-Court-Interview gab der Niederländer an schließend eine personelle Veränderung bekannt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 17:48 Uhr

© Getty Images Botic van de Zandschulp ist in dieser Woche mit einem neuen Coach unterwegs.

Botic van de Zandschulp ist allgemein nicht für seine Impulsivität bekannt. Der Niederländer ruht bekanntlich in sich und vertraut seinem Spiel. Auch wenn der 30-Jährige verriet, dass auch Rücktrittsgedanken in der Vergangenheit Thema waren. Doch daran ist aktuell nicht zu denken.

Am gestrigen Dienstag siegte Van de Zandschulp beim ATP 250er-Turnier in Brüssel zum Auftakt gegen den jungen Brasilianer Joa Fonseca, der erstmals als gesetzter Spieler beim einem ATP Tour-Event startete. Der dreimalige Finalist auf der ATP Tour ging damit einer seiner liebsten Vorlieben nach. Siege gegen die Stars der Szene.

Siege über Alcaraz und Djokovic in den letzten Monaten

Einen besonderen Namen machte sich Van de Zandschulp als er im Herbst 2024 bei den US Open Carlos Alcaraz bereits in der zweiten Runde aus dem Turnier nahm. In diesem Jahr legte „VdZ“ mit einem Erfolg in Indian Wells gegen Nova Djokovic nach.

An der Seite des Routiniers zeigte sich am Dienstagabend in Brüssel eine neue Person in der Box. Van de Zandschulp verriet, dass seit dieser Woche ein neuer Coach zum Team gehört: „Wir hatten ein paar Trainingswochen, aber das ist die erste gemeinsame Woche bei einem Turnier.“

Für Botic van de Zandschulp soll es also weiter bergauf gehen. Vor drei Jahren ging es für die aktuelle Nummer 86 der Tenniswelt im Ranking bis auf Platz 22.