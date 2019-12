Boykott? Simona Halep verzichtet 2020 auf Fed Cup

Der Fed Cup wird 2020 erstmals in einem neuen Format ausgetragen. Nun hat mit Simona Halep eine erste Top-Spielerin für den traditionsreichen Mannschaftswettbewerb abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2019, 21:04 Uhr

Wie Halep am Freitag ankündigte, wolle sie sich stattdessen voll und ganz der Teilnahme an den Olympischen Spielen widmen.

"Meine Priorität liegt auf Olympia, wo ich im Einzel, Doppel und Mixed spielen werde. Ich werde alles dafür tun, für mein Land eine Medaille zu gewinnen", sagte sie am Freitag bei einer Gala des rumänischen Tennisverbands.

Rumänien trifft im Februar in der Qualifikationsrunde auf Russland. Die Siegerinnen der Begegnung dürfen zu den Fed Cup-Finals reisen, die in einem neuen Format im April in Budapest ausgetragen werden.

Gastgeber Ungarn sowie die diesjährigen Finalisten Frankreich und Australien sind ebenso bereits sicher dabei wie Tschechien, das eine Wildcard erhält. Acht weitere Tickets werden in der Qualifikationsrunde vergeben.

Gespielt werden in der Qualifikationsrunde wie gehabt vier Einzel und ein Doppel, alle Matches im Best-of-Three-Modus. Die Spieltage finden nun allerdings allesamt am Freitag und Samstag statt, nicht mehr wie bisher am Samstag und Sonntag.

Halep feierte 2010 ihr Debüt im Fed Cup und steht bei einer Gesamtbilanz von 22-10. Im Jahr 2019 erreichten die Rumäninnen das Halbfinale, wo sie gegen Frankreich im entscheidenden Doppel ausschieden.