Branchenprimus in Sachen Charisma - alle lieben Meddy

Daniil Medvedev ist am Sonntagabend also im Achtelfinale der US Open 2022 gegen Nick Kyrgios ausgeschieden. Das schmerzt viele nicht nur auf sportlicher Ebene.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 08:54 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist ein Guter

Im Grunde genommen können sich die Reporter hier vor Ort in New York auf so gut wie nichts einigen: Welches Match muss man nun zwingend neben dem Court mitverfolgen, welche nur auf den Bildschirmen? Shuttle Bus oder U-Bahn oder vielleicht sogar das Auto - welches ist das beste Mittel, um zur Arbeit nach Flushing Meadows zu kommen? Soll es das eher vegetarisch angehauchte Menü im Media Café werden oder doch wieder wie bisher jeden Tag der gemeine Burger? Konsens gibt es eigentlich nur in einer Sache: Everybody loves Meddy.

Daniil Medvedev ist für Journalisten die reine Freude. Eine nie versiegende Quelle. Witzig, schlau, nachdenklich. Jemand, der tatsächlich auf Fragen eingeht und nicht nach einem vorgestanzten Muster antwortet. Ein Charmeur erster Güte, der auch sportlich ziemlich viel zu bieten hat. Auch wenn es in diesem Jahr gemessen an den Standards nicht ganz so rund läuft. Wie auch am Sonntagabend gegen Nick Kyrgios zu sehen war.

Djokovic immer noch der beste Spieler?

Wurscht. Medvedev weiß, mit wem er spricht. Wenn er also bei einer seiner Pressekonferenzen sagt, dass er sehr wohl sehe, dass die nächste Generation mit Sascha, Dominic, Stefanos, Casper eigentlich schon ziemlich gut dabei ist, dann darf der Noch-Weltranglisten-Erste mit Recht voraussetzen, dass den Zuhörern in Interview Room 1 die Nachnamen der Genannten geläufig sind.

Dazu kommt: Medvedev wird nie persönlich, vermutet nicht hinter jeder kritischen Nachfrage einen Angriff auf sich. Was nicht heißt, dass er auf dem Court nicht um sein Recht kämpft.

Für den Puristen auch schön zu sehen: die Entourage von Daniil Medvedev. Während andere Spieler für ihre zahlreichen BegleiterInnen noch zusätzliche Plätze buchen müssen, hat bei Daniil Medvedev exakt eine Person in der Box gesessen: Coach Gil Cervara. Das ist übrigens der, den Medvedev in Halle so übel beschimpft hat, dass Cervara sein Zeug zusammengepackt und den Platz verlassen hat. Es spricht für die Beziehung der beiden, dass sie solche Vorfälle auch aushält.

Ab dem kommenden Montag wird Daniil Medvedev nicht mehr die Nummer eins der Welt sein. Dieser Kelch wird an Rafael Nadal, Casper Ruud oder Carlos Alcaraz weitergehen. Gut und schön, vor allem, wenn Nadal sein drittes Major des Jahres gewinnt. In Wahrheit wissen aber wohl eh alle, dass Novak Djokovic immer noch der beste Spieler der Welt ist. Der Branchenprimus in Sachen Charisma ist aber mittlerweile der entthronte Champion von New York.