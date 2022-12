"Break Point" - erster Trailer zu Netflix' Tennis-Doku-Serie

Die Tennis-Doku-Serie "Break Point", die vom Streaminganbieter Netflix produziert wird, hat seinen ersten Teaser-Trailer.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.12.2022, 18:47 Uhr

© ATP Tour

Bereits Anfang 2022 machte der weltgrößte Streaminganbieter Netflix öffentlich, dass eine Dokumentationsserie über unseren Lieblingssport geplant sei. Das Produktionsteam des Formel-1-Vorbilds "Drive to Survive" versprach einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der ATP- und WTA-Tour. Nun ist der erste Teaser-Trailer von "Break Point" - so der Name der Serie - erschienen und dieser macht definitiv Lust auf mehr.

Zwar sind bislang nur etwa 35 Sekunden Bildmaterial zu begutachten, die Atmosphäre die bei den gezeigten Ausschnitten erzeugt wird, macht es allerdings schwer noch geduldig auf den endgültigen Start der derzeit auf gesamt zehn Episoden ausgelegten Serie zu warten.

Start ist am 13. Januar 2023

Apropos Start: Einen Termin gibt es auch schon - bzw. eigentlich zwei, denn die bewegten Bilder sollen in zwei Tranchen auf der Plattform veröffentlicht werden. Die ersten fünf Episoden werden ab 13. Janaur 2023 abrufbar sein, im Sommer desselben Jahres werden weitere fünf Folgen das Licht der Welt erblicken.

Der Fokus der Serie soll übrigens eher auf den aufstrebenden Jungstars liegen, als auf den arrivierten Superstars à la Rafael Nadal oder Novak Djokovic. Félix Auger-Aliassime etwa ist sich sicher, dass die Serie gut beim Publikum ankommen wird: "Ich denke, es wird eine gute Show, und wir haben ihnen tolles Material geliefert."