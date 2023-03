Bruder Moritz stellt klar: Kein Challenger in Arizona

Nach seiner Niederlage beim Masters Turnier in Indian Wells wurde spekuliert, ob Dominic Thiem seine Turnierplanung anpasst und eventuell ein Challenger Turnier in Arizona einstreut. Nun steht fest: Das wird er nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2023, 11:37 Uhr

Dominic Thiem wird entgegen einem Gerücht, dass er vor Miami noch ein Challenger-Turnier in Arizona einschiebt, lieber noch einen Fitnessblock mit Duglas Cordero absolvieren und in verschiedenen Trainingseinheiten an seiner Form für die kommenden Aufgaben arbeiten. Sein Bruder und Manager Moritz sagte am Sonntag: „Eine Woche intensiv Fitness ist jetzt einmal Priorität. Danach spielt er voraussichtlich Miami, Estoril, Monte Carlo."

Somit ist auch klar, dass Thiem am 3. April beim ATP-250-Turnier in Portugal in die europäische Sandplatz-Saison starten wird.

Beim Masters in Indian Wells sah Thiem lange wie der sichere Sieger bei seinem Match aus. Gegen Adrian Mannarino lag er mit 6:4 und 4:1 in Führung, ließ Mannarino aber wieder zurück ins Match. Am Ende unterlag Thiem im Tie-Break des dritten Satzes. Auch im Doppel an der Seite von Casper Ruud war in der ersten Runde Schluss. Das Duo verlor gegen das Top-Doppel Nikola Mektic und Mate Pavic.