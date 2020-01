Buschbrände in Australien: Spendenaufrufe nach Initiative von Kyrgios

Australiens Tennisverband wird bei den anstehenden Turnieren auf dem fünften Kontinent Spendenaufrufe für die Opfer der verheerenden Buschbrände starten. Das bestätigte Verbandsboss Craig Tiley, der eine Initiative von Profi Nick Kyrgios aufgriff.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 10:01 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur und Nick Kyrgios in Brisbane

Am Freitag startet in Sydney, Perth und Brisbane der ATP-Cup, an dem 24 Nationalmannschaften teilnehmen. Ab dem 20. Januar stehen die Australian Open in Melbourne auf dem Programm. Australien geht in Brisbane in einer Gruppe mit Deutschland, Kanada und Griechenland an den Start. Diese Region ist von den Buschbränden glücklicherweise nicht betroffen.

Kyrgios geht als die australische Nummer zwei in den Wettbewerb, wird in der Begegnung mit Deutschland am Freitag (ab 08:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky, in Österreich im Stream bei ServusTV) auf Jan-Lennard Struff treffen. Das Spitzeneinzel bestreiten Alex de Minaur und Alexander Zverev.