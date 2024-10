Cameron Norrie „fühlte absolut nichts“

Cameron Norrie kehrt am Dienstag beim ATP 250er-Event in Stockholm auf die höchste Tourebene zurück und beendet damit eine dreimonatige Pause.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 21:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Cameron Norrie legte im Sommer eine Pause von der Tour ein.

Auf Bastad folgt Stockholm. Was klingt wie ein Tripp für einen Ausflug quer durch Schweden, ist die Turnierreihenfolge für Cameron Norrie auf der ATP Tour. Und dazwischen liegen ganze drei Monate, die der Brite mit einer Auszeit vom Tourleben verbrachte.

„Die frühen Niederlagen bei den großen Events haben mich frustriert“, sagt der ehemalige Weltranglistenachte vor seiner Rückkehr. In Wimbledon unterlag der Brite in der dritten Runde gegen Alexander Zverev. Zuvor setzte es bei den French Open eine Erstrundenniederlage gegen Pavel Kotov. Zwischen den beiden Turnieren holte Norrie nur einen Sieg auf dem Rasen.

Cameron Norrie legte eine Pause ein

Eine Durststrecke, die dem fünfmaligen ATP-Tourchampion zusetzte und zu dieser Saisonphase aussagt: „Ich fühlte absolut nichts!“ Norrie zog die Reißleine und legte eine Pause, auch um dem angeschlagenen Körper eine Regenerationszeit zu gewähren und sich mit anderen Themen zu umgeben.

„Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich Tennis und den Wettbewerb sehr vermisse“, fasst der in Südafrika geborene Tennisprofi die Zeit zusammen. So folgt nach dem Challenger-Viertelfinale in der vergangenen Woche in Roanne die Rückkehr auf die ATP Tour in Schwedens Hauptstadt gegen Miomir Kecmanovic. Der gewohnte Touralltag ist wieder da.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Stockholm