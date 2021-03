Carla Suarez Navarro nach Tumor-Diagnose: "Ich bin fast am Ende der Behandlung"

Großartige Neuigkeiten von Carla Suarez Navarro. Die Spanierin scheint nach dem Tumor-Schock am Ende ihres Leidensweges angekommen zu sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 13:43 Uhr

© Getty Images Carla Suarez Navarro will noch einmal auf den Tennisplatz zurückkehren

Es war eine Nachricht, die die Tennisszene im September des vergangenen Jahres zutiefst erschütterte: Carla Suarez Navarro gab bekannt, dass bei ihr ein Hodgkin-Lymphom, ein bösartiger Tumor des Lymphsystems, diagnostiziert worden war. Angst hätte sie damals aufgrund der positiven Prognose ihrer Ärzte allerdings keine gehabt, erklärte die Spanierin kurze Zeit darauf.

Ihre Hoffnungen sollten sich glücklicherweise erfüllen. Im Januar absolvierte Suarez Navarro ihre letzte Chemotherapie-Sitzung, zwei Monate später scheint der Leidensweg der 32-Jährigen endgültig beendet zu sein. "Mir geht es ziemlich gut, ich fühle mich wohl und das Wichtigste ist, dass ich fast am Ende der Behandlung bin", erklärte sie in einem Gespräch mit Ven a Canarias.

Suarez Navarro wählt pragmatischen Ansatz

"Ich habe meine fünf Sinne eingesetzt und versucht, mich so schnell wie möglich zu erholen und vor allem auf die Ratschläge und Richtlinien der Ärzte zu hören. Sie haben mir viel Vertrauen gegeben und mir sehr geholfen", erklärte Suarez Navarro ihre Herangehensweise an die Krankheit. Denn es bringe nichts, über unkontrollierbare Dinge nachzudenken, so die Ibererin.

Nach der Krebs-Behandlung will die ehemalige Nummer sechs der Welt im Sommer sogar wieder wettkampfmäßig Tennis spielen: "Ich würde im zweiten Teil der Saison gerne ein Grand-Slam-Turnier bestreiten. Und schauen, ob ich mich für die Olympischen Spiele qualifizieren kann."

Suarez Navarro arbeitet für ihr Comeback

Ursprünglich hatte die Weltranglisten-90. am Ende des vergangenen Jahres ihre Karriere beendet, doch die Liebe zum Tennis habe sie nie losgelassen: "Sport ist alles in meinem Leben. Seit ich ein Kind war, habe ich immer Sport gemacht. Zudem habe ich durch ihn - in diesem Fall Tennis - einen guten Lebensunterhalt verdienen können."

Den einen oder anderen Euro könnte Suarez Navarro heuer noch einspielen. Denn wie Trainingsbilder aus dem Dezember zeigen, schuftet die 32-Jährige bereits seit Dezember 2020 für ihr Comeback - und mit der Rolle der Sparringspartnerin wird sich die Spanierin dann sicher nicht zufrieden geben.