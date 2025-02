Carlos Alcaraz: Besonderer Dank an das Team nach Triumph in Rotterdam

Carlos Alcaraz krönte die Woche beim ATP 500er-Turnier in Rotterdam mit dem Titel. Der Spanier dankte anschließend vor allem seinem Team und dem niederländischen Publikum.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 09:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz stellte seinem Team für die Woche in Rotterdam ein sehr gutes Zeugnis aus.

Der erste Titel im Jahr 2025 war für Carlos Alcaraz gleichzeitig eine Premiere. Erstmals gewinnt der Spanier bei einem Indoor-Event der ATP Tour die Trophäe. Eine besondere Nachricht, auch wenn sicherlich niemand daran gezweifelt haben sollte, dass dem Weltranglistendritten dieser Erfolg in der Karriere gelingen sollte. Für Carlos Alcaraz lag die Besonderheit des Erfolgs im Endspiel gegen Alex de Minaur daher auch ganz woanders.

Denn der 21-Jährige bedankte sich vor allem bei seinem Team für eine ganze besondere Woche. “Das war wirklich eine großartige Woche von uns allen. Wir haben zusammen gute Arbeit geleistet“, resümierte der nun 17-fache ATP-Toursieger in Richtung seiner Box. Alcaraz fühlte sich zu Beginn der Woche nicht vollumfänglich fit: ”Ich habe mich mit jedem Tag besser gefühlt.“

Carlos Alcaraz erstmals in Rotterdam dabei

Auch dem Publikum dankte der frischgekrönte Champion für eine ganze besondere Unterstützung. Es war der erste Auftritt des Spaniers in der niederländischen Hafenstadt, der in den vergangenen Jahren oft dem Sandplatz-Swing in Südamerika den Vorzug gab.

Es ist also damit zu rechnen, dass dieser Auftritt nicht der letzte gewesen ist, den Carlos Alcaraz in Rotterdam auf dem Center Court hinlegte. Das tennisbegeisterte Publikum in den Niederlanden wird es freuen.