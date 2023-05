Carlos Alcaraz - Fällt die ganz große Meisterprüfung aus?

Carlos Alcaraz steht in Madrid kurz vor der Titelverteidigung. Rafael Nadal dagegen hat weiterhin große Probleme.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 07:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz musste sich gegen Borna Coric vor allem zu Beginn strecken

Borns Coric ist ein alter Fuchs, zumindest im Vergleich mit einem Mann wie Carlos Alcaraz. Und Coric wusste am gestrigen Freitag natürlich genau: Hoppla, da feiert ja jemand Geburtstag, einen niedrigen runden zumal, dazu noch das erwartungsfrohe Heimpublikum - da könnte der Faktor Nervosität eine Rolle spielen.

Hat er dann auch. Alcaraz traf ein paar für ihn ungewöhnlich schlechte Entscheidungen, leistete sich ab und zu auch einen Rahmenball. Aber eben nicht lange. Denn wieder einmal schaffte es Alcaraz, mit Fortdauer eines Matches mindestens einen Gang höher zu schalten. Was stark an jenen Mann erinnerte, gegen den Carlos Alcaraz zuletzt ein Match auf Sand in Spanien verloren hat: Rafael Nadal.

Nadal in Roland Garros nicht hoch gesetzt

2021 war das, ein Jahr später konnte sich Alcaraz am Altmeister revanchieren. Seitdem sind sich die beiden auf der ATP-Tour nicht mehr begegnet. Und nach der Absage von Nadal nun auch für das 1000er in Rom muss man sich fragen: Wird es dieses Duell überhaupt noch einmal geben?

Sollte sich Nadal, wie auch immer, dazu entscheiden, doch in Roland Garros zu starten, dann wäre ein Treffen mit seinem jüngeren Landsmann nicht ausgeschlossen. Denn Alcaraz wird hoch gesetzt sein, Nadal wahrscheinlich irgendwo um die 20. Das könnte bei entsprechender Auslosung und Turnierverlauf eine Begegnung in Runde drei oder im Achtelfinale bringen.

Der Konjunktiv ist aber zwingend angebracht. Dabei wäre das dann die ganz große Meisterprüfung für Carlos Alcaraz: nämlich Rafael Nadal auf dem Court Philippe-Chatrier zu bezwingen.

